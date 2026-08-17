Previsión del invierno en Nueva York: “El Niño” traerá mezcla de nieve, lluvia y temperaturas extremas

Nueva York podría enfrentar un invierno 2026-2027 especialmente cambiante, con episodios de nieve, aguanieve, lluvia helada y bruscos descensos de temperatura.

Los pronósticos estacionales publicados por The Old Farmer’s Almanac y Farmers’ Almanac dibujan un panorama en el que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente, particularmente durante enero y febrero.

El factor que aparece como protagonista es “El Niño”, fenómeno climático asociado con variaciones en los patrones atmosféricos que pueden modificar la trayectoria de las tormentas y la circulación de aire sobre Estados Unidos. Para la región noreste, incluida Nueva York, esa configuración podría traducirse en un invierno difícil de leer con mucha anticipación.

Más que una temporada dominada por un único gran temporal, las previsiones apuntan a una sucesión de contrastes. Días relativamente suaves podrían quedar seguidos por irrupciones de aire frío y precipitaciones invernales, dejando poco margen entre la lluvia, la nieve y el hielo.

“El Niño” podría cambiar el comportamiento de las tormentas

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el regreso de “El Niño” constituye uno de los principales elementos detrás del panorama previsto para la temporada fría. El calentamiento de las aguas del Pacífico tropical puede influir en la corriente en chorro, una extensa franja de vientos en altura que ayuda a dirigir los sistemas de tormentas.

Cuando ese patrón interactúa con otras condiciones atmosféricas y oceánicas, las tormentas pueden adoptar trayectorias variables sobre la costa este. Para Nueva York, situada en una zona donde pequeñas diferencias térmicas pueden modificar el tipo de precipitación, el resultado puede ser particularmente complejo.

Una temperatura apenas por encima o por debajo del punto de congelación puede marcar la diferencia entre una jornada lluviosa y una nevada. También puede determinar si una tormenta deja aguanieve o lluvia helada, con consecuencias muy distintas para las calles y los desplazamientos.

El escenario descrito por el almanaque es, precisamente, uno de márgenes térmicos estrechos. Eso significa que una variación relativamente pequeña en la temperatura o en el recorrido de una tormenta podría transformar un episodio menor en una situación invernal más complicada.

Conociendo los pronósticos, será importante que la población se prepare a tiempo para mitigar los contratiempos propios del invierno. (Foto: Mike Groll/AP)

Enero y febrero concentran el mayor riesgo

Farmers’ Almanac también anticipa un invierno caracterizado por fuertes contrastes y sorpresas. Según su previsión, enero y febrero serían los meses con mayor probabilidad de registrar episodios intensos, incluidos nevadas frecuentes y períodos de frío más pronunciado.

El impacto podría sentirse con mayor fuerza en zonas interiores y del norte del noreste, aunque Nueva York no quedaría al margen. En la ciudad, la proximidad del océano y las temperaturas que suelen oscilar alrededor del punto de congelación pueden favorecer escenarios en los que una misma tormenta cambie de lluvia a nieve o aguanieve.

La secuencia podría repetirse: una entrada de aire frío congela las superficies, después llega un período de temperaturas más moderadas y, finalmente, otro descenso térmico vuelve a endurecer el agua acumulada. Para peatones y conductores, esa alternancia puede resultar más problemática que una nevada uniforme.

El pronóstico también contempla deshielos repentinos, capaces de producir acumulaciones de agua que posteriormente podrían congelarse. Las aceras, escaleras y calles quedarían entonces expuestas a una combinación particularmente peligrosa de humedad y hielo.

¿Qué puede pasar en Nueva York durante el invierno?

Para los neoyorquinos, uno de los principales desafíos será precisamente la variabilidad. No necesariamente habrá nieve todos los días ni temperaturas bajo cero durante semanas consecutivas. El problema podría estar en la rapidez con la que cambien las condiciones.

Durante noviembre y diciembre todavía podrían presentarse períodos relativamente suaves, aunque los pronósticos no descartan episodios de nieve temprana. El panorama se volvería más exigente al avanzar hacia el corazón del invierno, cuando aumentaría la posibilidad de tormentas y entradas de aire frío.

En esos momentos, el transporte público de Nueva York podría enfrentar demoras si la nieve húmeda se acumula, mientras que las carreteras y avenidas podrían complicarse cuando las precipitaciones sean seguidas por descensos pronunciados de temperatura.

Para quienes caminan diariamente por Manhattan y otros distritos, el hielo representa otro factor a considerar. Una acera aparentemente despejada puede convertirse en una superficie resbaladiza después de un deshielo nocturno.

La preparación, por tanto, tendrá que ser flexible. Abrigo adecuado, calzado impermeable y atención constante a los pronósticos serán más útiles que confiar en un patrón climático fijo.

Aunque las predicciones de los almanaques ofrecen una referencia sobre la temporada, los detalles de cada tormenta solo podrán conocerse cuando los sistemas meteorológicos se acerquen. Para Nueva York, la señal más clara del invierno 2026-2027 no parece ser una cantidad extraordinaria de nieve, sino la incertidumbre sobre cuándo llegará, en qué forma y con qué rapidez cambiarán las condiciones.

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