¿La falta de sexo puede causar cáncer de próstata? Médicos lo aclaran

Existen creencias de que la falta de relaciones sexuales puede provocar disfunción eréctil, eyaculación precoz o incluso aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, médicos aclaran que la abstinencia sexual, por sí sola, no es causa directa de esta última.

Pero algunos estudios, citados por Hartford HealthCare, también han vinculado las eyaculaciones frecuentes con una ligera reducción en las probabalidades de desarrollar cáncer prostático. No obstante, los resultados aún requieren más evidencia.

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¿Qué ocurre si un hombre permanece en abstinencia?

La abstinencia sexual, por sí misma, no causa cáncer de próstata. No existe evidencia suficiente para afirmar que dejar de tener relaciones sexuales provoque alteraciones que posteriormente deriven en un tumor, aclaran el portal Cancer Center.

Tampoco es necesario mantener una determinada frecuencia de relaciones sexuales o de eyaculaciones para conservar una próstata saludable.

Lo que sí puede ocurrir es que la actividad sexual y la eyaculación tengan determinados efectos sobre el bienestar y la función prostática, pero estos aspectos no deben confundirse con una protección comprobada contra el cáncer.

¿Qué relación existe entre la eyaculación y el cáncer de próstata?

Investigaciones médicas han observado que los hombres que eyaculan con mayor frecuencia podrían presentar un riesgo algo menor de desarrollar cáncer de próstata. Esta asociación se ha identificado tanto en hombres que tienen relaciones sexuales como en quienes eyaculan mediante la masturbación.

Una de las hipótesis plantea que la eyaculación podría favorecer el vaciado de las secreciones acumuladas en la próstata y ayudar a eliminar determinadas sustancias que, en teoría, podrían resultar perjudiciales para la glándula.

Sin embargo, es importante no convertir esta posible asociación en una recomendación médica. La evidencia no es definitiva y no demuestra que una persona pueda evitar el cáncer de próstata únicamente aumentando la frecuencia de sus eyaculaciones.

Un hombre que no mantiene relaciones sexuales durante un periodo prolongado no debe pensar que está aumentando automáticamente sus posibilidades de desarrollar esta enfermedad.

Estos son los principales factores de riesgo

El cáncer de próstata está relacionado con factores mucho más importantes que la frecuencia de las relaciones sexuales.

La edad es uno de los principales factores de riesgo, ya que las probabilidades aumentan considerablemente a partir de los 50 años.

Los antecedentes familiares también tienen relevancia: tener determinados familiares que hayan padecido cáncer de próstata puede elevar el riesgo.

La enfermedad también presenta diferencias según la población y es más frecuente en hombres de piel negra, según estudios. Además, los hábitos de vida, como una alimentación poco saludable y la falta de actividad física, pueden influir en el estado general de salud y forman parte de los factores que deben vigilarse.

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