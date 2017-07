Esta celebridad admitió haber hecho brujería para tumbar a Trump de la Casa Blanca

Mucho se había especulado en la redes sobre un curioso trino de la popular cantante Lana del Rey. Finalmente se conoció la razón del popular mensaje.

En una entrevista con la revista musical británica NME, la compositora y cantante de Nueva York finalmente admitió que el tweet en el que le pedía a sus seguidores reunir ciertos ingredientes de hechicería tenían una sola intención: cocinarle un poderoso hechizo para lograr tumbar al presidente Trump de la Casa Blanca.

Todo inició en febrero de este año cuando la cantante, nominada en tres ocasiones al premio Grammy, publicó un tweet en lenguaje cifrado en el cual exhortaba algún tipo de brujería.

At the stroke of midnight

Feb 24, March 26, April 24, May 23

❤️

Ingredients can b found online

🍰 pic.twitter.com/PsjNpIODZE

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) February 24, 2017