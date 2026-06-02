¿Quiénes ganaron las primarias para el Congreso en Nueva Jersey?

Las elecciones primarias celebradas este martes en Nueva Jersey dejaron definidos varios de los principales candidatos que competirán por escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre, en unas contiendas que podrían influir en la lucha por el control del Congreso.

De acuerdo con información de The Associated Press, hasta la publicación de esta nota, una de las victorias más observadas fue la de Rebecca Bennett, quien obtuvo la nominación demócrata en el competitivo séptimo distrito congresional y se enfrentará en las elecciones generales al actual representante republicano Tom Kean Jr.

Bennett, expiloto de helicóptero de la Armada, superó a otros tres aspirantes demócratas y logró la candidatura en un distrito considerado clave para las aspiraciones del Partido Demócrata de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

El séptimo distrito abarca comunidades suburbanas y rurales del estado, además de incluir el club de golf Bedminster del presidente Donald Trump.

La campaña estuvo marcada por la prolongada ausencia de Kean en el Congreso debido a una condición médica que su oficina no ha detallado públicamente. El legislador republicano, indicó AP, lleva más de tres meses sin votar en la Cámara de Representantes y ha faltado a más de 100 votaciones.

Tras conocer su victoria, Bennett criticó al congresista republicano durante un acto con simpatizantes, cuestionando su ausencia y asegurando que no está representando adecuadamente a los votantes del distrito.

La candidata también centró su campaña en temas como el costo de vida, el aumento de los precios de alimentos y combustible, y las políticas económicas impulsadas por la administración Trump.

Kean, por su parte, no tuvo oposición en las primarias republicanas y avanzó automáticamente a las elecciones de noviembre. El presidente Trump intervino en su defensa en redes sociales, en donde afirmó que el congresista ha estado trabajando para apoyar la agenda del movimiento MAGA.

Otras victorias demócratas

Además de la candidatura de Bennett, la agencia de noticias reportó que Analilia Mejia ganó la nominación demócrata en el undécimo distrito congresional de Nueva Jersey.

En el décimo distrito, la actual representante LaMonica McIver obtuvo la nominación demócrata para buscar otro mandato en la Cámara de Representantes.

Adam Hamawy, cirujano y veterano del Ejército estadounidense, ganó la nominación demócrata en el distrito congresional 12, una plaza que quedó abierta tras el retiro de la representante Bonnie Watson Coleman.

Hamawy recibió durante la campaña el respaldo del senador independiente Bernie Sanders y otros líderes progresistas.

Las primarias también incluyeron la selección de candidatos para otras carreras federales. Entre ellas destacó la contienda republicana para el Senado de Estados Unidos, cuyo ganador enfrentará en noviembre al senador demócrata Cory Booker, que busca un tercer mandato completo.

Asimismo, varios distritos congresionales permanecen bajo atención de ambos partidos frente a las elecciones generales, incluyendo el segundo distrito, donde el republicano Jeff Van Drew aspira a un quinto mandato.

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