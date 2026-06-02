El mejor espacio urbano de EE.UU. que supera a Central Park, según estudio

Un parque urbano en Estados Unidos fue reconocido como el mejor del país en un ranking nacional que evalúa espacios públicos por su tamaño, biodiversidad, oferta cultural y actividades recreativas. Con más de 1,000 acres de extensión, este espacio verde destaca por combinar naturaleza, infraestructura deportiva y acceso a instituciones culturales gratuitas, lo que lo convierte en uno de los destinos más completos para visitantes y residentes.

Se trata de Forest Park, ubicado en San Luis, Misuri, fue reconocido como el mejor parque urbano del país en los premios 10Best Readers’ Choice Awards 2026 de USA Today.

Con una extensión de 1,300 acres (aproximadamente 526 hectáreas), supera en tamaño a Central Park de Nueva York y ofrece un amplio espacio para actividades recreativas al aire libre.

¿Cómo es Forest Park?

Inaugurado en 1876, el parque combina más de 170 acres de bosques, arboledas, sabanas, praderas y humedales. Además, cuenta con tres millas de vías fluviales y diversos lagos, entre ellos el lago Jefferson y Grand Basin, que junto a sus senderos, carriles bici y áreas deportivas, lo convierten en un destino ideal para corredores, ciclistas, jugadores de béisbol y fútbol. En invierno, los visitantes también pueden patinar sobre hielo o alquilar botes en los cuerpos de agua del parque.



Forest Park alberga una gran diversidad de fauna, incluyendo más de 200 especies de aves, así como coyotes, zorros, ciervos y anfibios.

Además, ofrece acceso gratuito a instituciones culturales como el Museo de Arte de San Luis, el Zoológico de San Luis, el Museo de Historia de Misuri, el Centro de Ciencias de San Luis y el anfiteatro al aire libre The Muny, galardonado con un premio Tony de Teatro Regional en 2025.

El parque cuenta con el apoyo de Forest Park Forever, una organización sin fines de lucro que mantiene y preserva la belleza de este espacio natural. Forest Park ha estado en la cima de los rankings en varias ocasiones, habiendo ocupado el primer lugar en 2016, 2022 y 2023, y el tercer lugar en 2025.

Además, USA Today lo nombró el segundo mejor destino turístico de Misuri en 2017.

Los mejores 10 mejores parques

Forest Park – San Luis, Misuri

Bonnet Springs Park – Lakeland, Florida

Gathering Place – Tulsa, Oklahoma

Origin Park – Clarksville, Indiana

Dorothea Dix Park – Raleigh, Carolina del Norte

Golden Gate Park – San Francisco, California

Railroad Park – Birmingham, Alabama

Falls Park on the Reedy – Greenville, Carolina del Sur

Centennial Park – Nashville, Tennessee

Bruce Park – Greenwich, Connecticut

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