La “Wanders Lover” dice que el maltrato físico de los hombres la volvió bisexual

A la comediante le ha ido tan mal con los hombres, que está abierta a que su próxima relación sea con una mujer.

Yered Licona, mejor co­nocida como Wanders Lover, hizo una impactan­te revelación al diario BASTA!, pues asegura que debido a que a su vida solo llegan hombres malos, piensa encaminar sus preferen­cias íntimas a la bisexualidad: “No sé qué vaya pasar, igual el día de mañana me ves con un hombre o con una mujer”.

Su repentino deseo car­nal por las mujeres, tocó a la puerta de Yered, después de la bronca que tuvo con su ex­pareja en 2015, quien la gol­peó brutalmente: “Estaba har­ta de los hombres, porque des­pués de lo de Radamés, los hombres que se me acercaron no fueron buenos y yo tenía muchas desgracias con ellos. Yo decía: ‘mejor me voy con una mujer que me entienda, que sea como yo’”, narra quien hace unos años apareciera en Playboy.

@loveandkokoboutique 🍍🍍🍍 #cuernavaca #outfit #gracias ✌🏽 A post shared by ⭐️ La Wanders Lover 👸🏻 (@wandersloveroficial) on Jul 7, 2017 at 10:22am PDT

La también conductora reve­la que pese a todo eso, ya logró perdonar a Radamés, pues am­bos llegaron a un acuerdo por el bien de su hija, aunque di­ce no estar muy segura de su futuro: “Ahora me encuentro muy bien, sa­na en mi alma, aprendí a perdo­nar, tengo conten­ta a mi hija. Con Radamés ya cerramos el ciclo legal”.

En este momento de mi vida estoy buscando exclusivamente cosas que me hacen feliz 💋🙏🏽 ❤️😘😍 Gracias @radamesdejesusoficial A post shared by ⭐️ La Wanders Lover 👸🏻 (@wandersloveroficial) on Jul 18, 2017 at 11:34pm PDT

Por último, comparte algo del proceso de sanación de am­bos: “Él se metió a terapia por el alcoholismo que él tenía, yo tomé terapia para contro­lar mis impulsos, porque sí soy muy agresiva”.