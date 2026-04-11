Guardia Costera de EE.UU. incautó $34 millones de dólares en cocaína frente a Ecuador

Un buque de la Guardia Costera de EE.UU. incautó 4,510 libras (2.2 toneladas) de cocaína que habían sido arrojadas por narcotraficantes al océano Pacífico frente a Ecuador.

Según informó ayer la agencia federal, su buque Escanaba incautó la droga el 5 de abril y el cargamento está valorado en cerca de $34 millones de dólares. Fue una de las mayores cantidades aseguradas en un solo incidente en esa zona en lo que va de 2026.

La droga fue incautada después de que una aeronave de patrulla marítima estadounidense notificara al Escanaba que “una tripulación a bordo de una embarcación presuntamente vinculada al narcoterrorismo estaba arrojando contrabando por la borda”, declararon funcionarios de la Guardia Costera en un comunicado de prensa.

El buque envió a varios oficiales para investigar la situación después de que un helicóptero señalara el punto exacto frente a las costas de Manta, Ecuador, detalló Border Report. No se han anunciado arrestos.

Estas patrullas forman parte de la Operación Pacific Viper, la cual -según afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin- “desempeña un papel central en la lucha del presidente (Donald) Trump contra los cárteles en el mar, al cercenar su capacidad de generar ingresos mediante el tráfico de su veneno hacia nuestro país”.

La Operación Pacific Viper es un programa implementado por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con la Armada de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, para enfrentar el flujo de drogas ilícitas en el Pacífico oriental. Según el secretario Mullin, desde su inicio en agosto de 2025 la operación ha derivado en la incautación de 97,500 kilogramos (215,000 libras) de cocaína y la detención de 160 personas vinculadas al narcotráfico.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región entre Colombia, Ecuador y Perú constituye el área de mayor concentración de puntos de salida. Los cargamentos suelen transferirse en alta mar a embarcaciones de mayor calado o introducirse directamente en Centroamérica, México y finalmente a Estados Unidos. El refuerzo en los controles terrestres y aéreos ha incrementado la relevancia de las rutas marítimas, destacó Infobae.