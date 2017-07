Cancelación de 700,000 citaciones judiciales reaviva debate sobre ‘ventanas rotas’

Líderes y activistas esperan que el anuncio de los fiscales de Brooklyn, Manhattan, El Bronx y Queens sea el inicio para poner fin al criticado programa policial

En un hecho considerado por defensores de la justicia como un avance en la reforma al sistema penal de Nueva York, los fiscales de los condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens anunciaron la cancelación de casi 700,000 citaciones judiciales por delitos menores que estaban pendientes.

La decisión de los fiscales Darcel D. Clark de El Bronx, Eric González, Brooklyn, Cyrus Vance Jr., Manhattan, y Richard Brown, Queens, de dejar sin efecto a partir del próximo mes las citaciones que tienen 10 años o más, beneficia a aquellos que recibieron esas órdenes judiciales por no pagar multas por infracciones menores como orinar o tomar cerveza en la calle, o montar bicicleta en una acera, exponiéndolos a arrestos y otras consecuencias negativas.

“Al pedir a la Corte que purgue estas viejas órdenes, estamos eliminando un obstáculo para la vida de muchas personas. Aquellos que cometieron delitos menores hace una década o más y que no han tenido problemas con la ley, no suponen ninguna amenaza para la seguridad pública hoy”, aseguró el Fiscal de El Bronx, donde hubo muchas denuncias de detenciones injustas de minorías, como parte del programa policial ‘stop and frisk‘. “Estas órdenes atascan el sistema judicial”, agregó Clark.

Entre tanto, el Fiscal de Brooklyn destacó que la decisión es un avance para restaurar la confianza de la comunidad en el sistema de justicia y la equidad.

“La mayor parte de estas citaciones se le han dado a individuos pobres, negros y latinos, muchos de los cuales ni siquiera pueden ser conscientes de que se han convertido en objeto de órdenes abiertas que podrían llevarlos a un arresto por infracciones menores que datan de muchos años”, dijo González.

Piden fin de ‘ventanas rotas’

El anuncio de los fiscales de paso volvió a poner sobre la mesa el clamor para que la Ciudad y el Departamento de Policía (NYPD) pongan fin al criticado programa policial denominado ‘Broken Windows’ (Ventanas rotas), que considera que frenar un delito menor evita en el futuro la comisión de delitos mayores. Activistas insisten en que datos como el elevando número de citaciones que serán canceladas revelan que la policía ha criminalizado injustamente a las comunidades de color durante décadas.

Así lo indicó Glenn Martin, presidente de la organización JustLeadershipUSA, quien aseguró que la decisión de desestimar estas citaciones resuelve parte del problema, pero resaltó que urge poner fin al sistema de ‘ventanas rotas’.

“Las detenciones por infracciones de bajo nivel suelen dar lugar a penas de cárcel, barreras permanentes de empleo y otros aspectos de la vida cívica, e incluso la muerte en la cárcel Rikers Island o la deportación”, dijo el activista, advirtiendo que el Alcalde debe tomar seriamente la reforma de la Policía si quiere tener todavía el apoyo de las comunidades de color. “De Blasio debe dirigir a la Policía de Nueva York para poner fin a ‘ventanas rotas’ en su totalidad. En vez de eso, ha alabado repetidamente las prácticas del NYPD en las últimas semanas”.

Tina Luongo, abogada encargada de práctica penal de la asociación Legal Aid Society, aplaudió que las fiscalías de Nueva York hayan tomado la decisión de cerrar esos casos, pero se sumó a la voz que pide el cese de ‘ventanas rotas’.

“Aunque para algunos estos cargos pueden parecer pequeños e insignificantes, las órdenes de citación para delitos de bajo nivel tienen consecuencias que afectan el acceso al empleo, vivienda pública, beneficios, préstamos estudiantiles, empleo y otros programas y servicios públicos”, comentó la abogada. “Sin embargo, todo lo que la Alcaldía necesita hacer es desechar la práctica de ventanas rotas, de lo contrario estos arrestos que abrumadoramente toman como blanco a las comunidades negras y morenas continuarán ocurriendo”.

Alyssa Aguilera, Codirectora ejecutiva de VOCAL-NY, manifestó que nadie debería tener una orden de arresto por causa de una citación de bajo nivel.

“Durante décadas, el Departamento de Policía de Nueva York y su programa ‘ventanas rotas’ ha super criminalizado a las comunidades de color por delitos menores que no representan una amenaza para la seguridad pública”, dijo Aguilera. “Espero que la Ciudad continúe borrando más órdenes en masa, y que la Policía de Nueva York emita menos citaciones por completo”.

“Como una amnistía”

El peruano William Quinder, quien confesó haber recibido varios “tickets” de la Policía por infracciones menores, se manifestó a favor de la iniciativa de los fiscales, más aún ante el actual clima político nacional.

“Yo veo esto como una amnistía justa para quienes fallaron en pagar sus multas, porque todos hemos cometido algún error alguna vez y no es justo que por delitos menores una persona se dañe toda su vida”, dijo el inmigrante.

Iván Sánchez, residente de Corona, Queens, también hizo un llamado para que las autoridades no criminalicen a las minorías por faltas menores. “Hay que revisar muy bien esos programas porque no es bueno para nadie que por cosas pequeñas se afecte la vida de personas buenas”.

El concejal Rafael Espinal, miembro del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal, felicitó la iniciativa de los fiscales y destacó que con ello se le da una nueva oportunidad, especialmente a los jóvenes.

“Seguir castigando a un individuo por delitos menores después de 10 años no es la mejor manera de mejorar el sistema”, dijo el líder político, advirtiendo que espera que tenga también un efecto en la manera como se manejan las cosas de ahora en adelante. “Esta iniciativa previene futuros arrestos innecesarios y situaciones incómodas que perjudicarían el bienestar de la comunidad”.

Alcaldía busca un equilibrio

Y ante el clamor de los activistas para acabar con la práctica de ‘ventanas rotas’ y la decisión de los fiscales de desestimar las 700,000 citaciones judiciales, el alcalde Bill de Blasio aseguró que espera que haya un programa definitivo que vele por un equilibrio en el que no se beneficien quienes han cometido delitos graves.

“Luego de trabajar con los fiscales por dos años en esta importante iniciativa de justicia penal, esperamos ver un plan final que refleje nuestro acuerdo para equilibrar la equidad con la seguridad pública, y que incluya una exclusión para aquellos que han cometido crímenes más serios”, indicó el mandatario.

Robin Levine, directora de Comunicaciones del Concejo, resaltó que el plan de la presidenta de ese organismo, Melissa Mrk-Viverito, para cancelar miles de citaciones antiguas por delitos de bajo nivel y no violentos, está dando efectos.

Pero no todos apoyan el fin a la polémica práctica del NYPD. La colombiana Lorena González manifestó que es importante que las autoridades continúen rastreando faltas menores con seriedad, por asuntos de seguridad.

“Un borracho tomando cerveza en la calle o un ciclista en el andén pueden parecer inofensivos, pero si no se les detiene pueden causar problemas graves que lamentar”, dijo.

La Fiscalía de Staten Island no se sumó a la iniciativa de los otros cuatro fiscales al considerar que aquellas personas detenidas por delitos contra la calidad de vida deben responder por sus faltas.

Estas citaciones se le dieron a personas que fallaron en comparecer ante la corte después de que se les dieron multas”, aseguró el fiscal de ese condado, Michael McMahon. “Emitir una sábana de amnistía para esas ofensas es injusto con aquellos ciudadanos que comparecieron responsablemente en la corte y envía un mensaje equivocado sobre la importancia de respetar a nuestra comunidad y nuestras leyes”.

