Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae un concierto gratuito con cantante de salsa La India, una noche de danza contemporánea y una velada a ritmo de jazz afro peruano

Jueves 27

Danza: Bailes de El Bronx

Esta será una noche para bailar al ritmo de folk, flamenco y house, de la mano de bailarines de El Bronx. El evento titulado ‘Made in The Bronx’ comenzará a las 7 p.m., con un taller de baile dirigido por el bailarín y coreógrafo Sekou McMiller. Para participar en esta clase, que fusionará sonidos latinos contemporáneos, no es necesario tener experiencia. Luego del taller, la agenda sigue con la presentación de un grupo de artistas seleccionados por la Academia de artes y danza BAAD! En este espectáculo participarán Nélida Tirado, la compañía de danza Bombazo, Richard Rivera fundador de la compañía Physual y el cantante, DJ y bailarín Mando 3VXM, quienes subirán a escena a las 8 p.m., en la calle St Mary’s St., entre las avenidas St Ann’s Av y Jackson. Gratis.

Información: http://www.cityparksfoundation.org

Viernes 28

Concierto: La India

La cantante de salsa Linda Viera Caballero ‘La India’, conocida también con ‘La princesa de la salsa’, regresa a El Bronx con un concierto que no te puedes perder. La India, ganadora de un Grammy Latino el álbum ‘Intensamente India con canciones de Juan Gabriel’, interpretará los más grandes éxitos de su trayectoria. El concierto de La India, que nació Puerto Rico, pero que creció en El Bronx, estará precedido por un espacio para calentar motores, en el que Joe Burgos, director de la compañía de danza Piel Canela, mostrará al público pasos esenciales de salsa. El taller de baile con Burgos comenzará a las 6 p.m., y la presentación de La India será a las 7 p.m. En la calle St Mary’s, entre las avenidas St Ann’s y Jackson. Gratis.

Información: http://www.cityparksfoundation.org

Sábado 29

Concierto: Jazz afro peruano

Disfruta de un concierto de música afro peruana junto a la cantante y compositora argentina Sofía Rei y el guitarrista Eric Kurimski. Rei, que incluye entre sus discos ‘De Tierra y Oro’ y ‘Sube Azul’, es además profesora de Berklee College of Music. La primera producción de Kurimski, ‘Réplica’ grabado en el Perú ganó en la categoría Álbum del Año (2008) en el Latin Jazz Corner. En el 2014 resultó además ganador del premio Latin Grammy por su disco ‘Mujeres con cajones’. La música de Kurimski se caracteriza por la fusión de nuevos sonidos integrando el cajón peruano como principal instrumento de percusión en sus conciertos de jazz. Desde las 9:30 p.m., en Terraza7, en el 40-19 de la calle Gleane, en Elmhurst, Queens. Entradas, $12.

Información: http://www.terraza7.com

Clases de danza al aire libre

Hoy puedes integrarte a unas clases que te harán echar a un lado el estrés y recargar energías para toda la semana. Se trata un espacio en el que bajo la guía de expertos podrás ejercitar el cuerpo y realizar una rutina de danza. El evento, que se desarrollará al aire libre, está a cargo de un equipo de bailarines compuesto por alumnos y ex alumnos de la prestigiosa Compañía de danza Limón. No es necesario tener experiencia en baile para integrarse a esta rutina de danza, que tendrá como escenario Bryant Park. Este programa titulado ‘Moves with Limón’ es una tradición veraniega que este año celebra su sexta edición. La referida compañía de danza moderna fue creada en 1946 por José Limón y Doris Humphrey. Las clases se realizan de 10 a 11 a.m., en Bryant Park, en la calle 42 y la avenida de las Américas. Gratis.

Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 30

Festival: Fiesta en Harlem

Un buen plan para este día es salir con toda la familia a celebrar la diversidad del vecindario de Harlem. Este festival, que cumple 43 años, rinde tributo a la mezcla de culturas que se funden en la comunidad entre ellas la caribeña y la africana. Harlem Week, que incluye en su programación música en vivo, desfiles de moda, bailes y teatro. Esta fiesta además servirá de escaparate para la venta y exhibición de productos de producción local e internacional. El encuentro ofrecerá incluirá en su oferta comidas y artesanías. Se trata de una fiesta en la que se escucharán ritmos como el jazz, blues, góspel y música tropical. Desde la 1 p.m., en U.S. Grant National Memorial Park, ubicado en W. de la calle 122 y Riverside Drive. Gratis.

Información: http://www.harlemweek.com