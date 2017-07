La enfermedad que alerta en México porque hace sentir flacos a los gordos

La padecen de 15 millones de mexicanos, una cuarta parte de los 60.6 millones de obesos en el país

MÉXICO.- Con el cabello lacio y alborotado que cae sobres sus hombros, una sonrisa coqueta y en la flor de los 20 años de edad, Daniela Martínez, estudiante de fisioterapia, dista mucho de sentirse acomplejada por los kilos de más que rondan su cintura, al contrario, está muy segura de sí misma y lo demuestra en cada gesticulación.

Succiona con un pequeño popote un refresco “Boing” de mango y jala el último tramo de un cigarro. “Decidí ir al nutriólogo porque tengo desgaste articular, me cuesta trabajo caminar y agacharme, pero no porque me sienta gorda o con mala figura”, confiesa después de meses de resistencia, de sentirse delgada sin serlo.

Daniela es uno de los casos más exitosos de los últimos años en la Ciudad de México, una de las pocas personas que acepta en la obesidad que tiene problemas de “megarexia” una distorsión del esquema corporal por el que las personas se ven así mismas delgadas y sanas cuando en realidad son gordas, es la antítesis de la anorexia.

De acuerdo con la clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y obesidad, del Hospital General de México, la megarexia es todavía una enfermedad desconocida, aunque las estadísticas dicen que existen 10 enfermos de megarexia por cada uno de anorexia.

Los médicos de la nutrición en este país mantienen una “alerta nacional” preocupados por las estadísticas: padecen megarexia alrededor de 15 millones de mexicanos, una cuarta parte de los 60.6 millones de obesos quienes, al no reconocer el problema, se encaminan más rápido a ser pacientes de diabetes, enfermedades cardiovasculares, apnea y, en casos más graves, la muerte.

“De 20 pacientes que vemos en la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes y Obesidad del Hospital General de México, por lo menos en cinco tienen megarexia”, reveló en entrevista con este diario Tania Elpihue Villa Hernández, sicóloga adscrita a la institución.

“Los pacientes pueden no saber que lo tienen, pues se trata de un trastorno que padece cualquiera cuya apariencia sea obesa en mayor o menor grado y lo niega o se enfada cuando se le dice que le convendría adelgazar, se ofenden y se enojan porque su cerebro lo rechaza (el déficit de nutrientes provoca una alteración en la bioquímica del cerebro)”.

Daniela Martínez sabe bien de esas artimañas de la mente pero logró vencerlas de una manera muy sencilla, tal y como lo recomiendan los especialistas: fue al nutriólogo.

Su historia es muy común. En algún momento descuidó su alimentación (desde los primeros años de preparatoria) y cuando notó que su ropa le quedaba más ajustada, no se alarmó, más bien pensó que las playeras ajustadas “resaltaban sus atributos”.

Algunas veces, sus amigas le decían que se veía “un poco gorda”, pero algunos comentarios de hombre s la animaban. “Ellos dicen que las prefieren más llenitas, porque las flacas no tienen chiste,están muy planas”.

Frente a estos mensajes y la megarexia fue casi un milagro que Daniela aceptara iniciar una dieta hace un mes. Con un gesto de hartazgo admite que le ha costado mantenerla y ya la habría mandado al diablo de no ser porque el médico le hizo ver que si no bajaba de peso y no dejaba los refrescos terminaría como sus padres: con diabetes.

Ahora come frutas y verduras. Hace tres comidas balanceadas al día más dos tentempiés y bebe mucha agua, pero se enfrenta a los hábitos de su familia no la ayudan; al contrario, la empujan a comer garnachas y chucherías. “Es muy difícil así”, reconoce.

Y también reconoce su problema, ya sabe que está gorda y no “gordibuena” como ella creía.

Por ahora no existe un estudio específico sobre la megarexia de los mexicanos más allá de las fronteras, los médicos consideran que es un problema que podría estar afectando a los migrantes en Estados Unidos debido a que estudios previos del Consejo Nacional de Población reveló que los migrantes han llevado sus hábitos de salud consigo y los heredan a sus hijos.