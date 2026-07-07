Las fotos del rascacielos de Manhattan que obligó a evacuar una zona de Nueva York

Las imágenes de un rascacielos en remodelación en el centro de Manhattan muestran la magnitud del operativo desplegado este martes luego de que autoridades detectaran columnas deformadas, grietas y hundimientos en varios pisos del edificio, una situación que obligó a evacuar la zona por precaución.

Los bomberos de la ciudad de Nueva York acudieron al inmueble alrededor de las 8:00 de la mañana tras recibir el reporte de posibles fallas estructurales.

Al llegar, confirmaron que el edificio presentaba condiciones que representaban un riesgo, por lo que se ordenó la evacuación de trabajadores de la construcción y de personas que se encontraban en inmuebles cercanos, entre ellos una escuela, hoteles y oficinas diplomáticas.

Foto: Angelina Katsanis / AP

Las fotografías dejan ver una columna de acero severamente doblada en uno de los niveles del edificio, además de las afectaciones detectadas durante la inspección.

“Extremadamente grave”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación como “extremadamente grave”.

Horas más tarde, su oficina informó que, tras una revisión piso por piso, no se detectó movimiento adicional en las columnas dañadas, lo que permitió iniciar trabajos de estabilización de emergencia.

Las labores consisten en instalar vigas y columnas temporales para reforzar la estructura, un proceso que podría extenderse durante varios días y mantener afectaciones en esta concurrida zona de Midtown Manhattan, ubicada cerca de la estación Grand Central y del Edificio Chrysler.

El inmueble, que durante años fue la sede de la farmacéutica Pfizer, está siendo convertido en un complejo de apartamentos de lujo. Los desarrolladores indicaron que el proyecto contempla más de 1,600 viviendas y representa la mayor reconversión de oficinas a espacios residenciales en la historia de Nueva York.

Foto: Angelina Katsanis / AP

La vicealcaldesa Leila Bozorg señaló que resultó alentador comprobar que el edificio no mostraba nuevos desplazamientos mientras los equipos técnicos inspeccionaban los niveles superiores, según AP.

Aunque el jefe del Departamento de Bomberos, John Esposito, indicó que el diseño de estructura de acero hace poco probable un colapso total, advirtió que sí existía el riesgo de un derrumbe localizado, razón por la que el perímetro permaneció acordonado durante gran parte del día.

Foto: Angelina Katsanis / AP

Entre los evacuados estuvo el turista Ramesh Yallappa, quien relató que inicialmente pensó que el hotel donde se hospedaba se incendiaba. “En ese momento, estábamos realmente muy asustados”, expresó.

Registros del Departamento de Edificios de Nueva York muestran que la obra había recibido previamente sanciones por diversas infracciones de seguridad, entre ellas la caída de materiales desde la construcción y un accidente laboral.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently? pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

FDNY officials provide update on major technical response in Manhattan https://t.co/LS3VLbnGOc — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

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