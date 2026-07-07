Gaby Espino se defiende de las críticas por promover un negocio tras la tragedia en Venezuela

La actriz venezolana Gaby Espino respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales luego de que promocionó una empresa multinivel en medio de la tragedia que azota su país natal por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

La polémica se generó por un video en el que Espino se pronunció con respecto a la trágica situación que vive Venezuela e invitó a las personas a conocer “cómo generar ingresos a través de un emprendimiento”.

“Qué bendición poder tener un negocio que le brinde la oportunidad a tantas personas en el mundo de poner, en este momento de crisis tan duro, poder ayudar a su familia, poder ser el sustento de su hogar. Tengo una llamada hoy a las 9 de la noche […] donde te voy a contar cómo tú también puedes hacer negocio desde cualquier parte del mundo, desde tu celular o desde tu computadora. Ahora más que nunca hay que trabajar”, dijo, según citan varios medios.

Esto no fue del agrado de muchos internautas, quienes criticaron a la actriz por promocionar este negocio en medio de la tragedia de su país.

Tras las críticas, Gaby Espino publicó un video en el que se defiende de las acusaciones y los señalamientos en su contra. “Como venezolana, lo que está pasando en mi país, a mí me duele profundamente. Y precisamente porque duele, creo que también es importante entender algo: seguir trabajando no significa que no nos importe. Seguir produciendo no significa que estemos indiferentes. Seguir apareciendo en redes sociales no significa que no estemos ayudando, informando o sintiendo dolor”, dijo en el video publicado en su cuenta de Instagram.

Gaby Espino aseguró que “muchas personas dependen de este trabajo” y que hay venezolanos que “hoy más que nunca necesitan generar ingresos para sostenerse y para ayudar a los suyos”.

La actriz aseguró que esta oportunidad puede ser de provecho para los venezolanos en este difícil momento. “Y hacerlo en este momento no es aprovecharse del dolor; al contrario, es recordarle a la gente que aún en medio del dolor también necesitamos herramientas y necesitamos ingresos”, añadió.

La actriz invitó a no convertir “el dolor en juicio contra personas que están intentando salir adelante o ayudar a otros a salir adelante”.

“Mi gente, no necesitamos más odio, no necesitamos más señalamientos. Necesitamos más empatía, más humanidad y también más oportunidades, porque, a veces, seguir adelante también es una forma de ayudar”, concluyó.

El pasado 24 de junio, dos sismos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,4, sacudieron varios estados de Venezuela, causando más daños en el estado costero de La Guaira. A 13 días del terremoto se han contabilizado 3,685 personas fallecidas y 16,740 heridos, así como 17,907 personas que quedaron sin vivienda.

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