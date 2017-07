Tiempo Extra: Cristiano Ronaldo niega ante el juez haber evadido impuestos (31 de julio)

El show de El Diario NY le trae lo más caliente del deporte de Nueva York y del resto del mundo

Hoy en Tiempo Extra empezamos hablando de la declaración de Cristiano Ronaldo ante la Justicia española, la cual ha pedido explicaciones al jugador durante casi 90 minutos acerca de sus cuentas y sus declaraciones fiscales de los últimos años.

El portugués ha mantenido en todo momento su inocencia y, en un momento de la comparecencia, ha asegurado que, si no se llamara Cristiano Ronaldo, no estaría sentado en el banquillo del tribunal y no se habría generado tanta polémica a su alrededor.

También comentamos, una vez más, los crecientes rumores que sugieren la salida de Neymar del FC Barcelona y su posible fichaje por el Paris Saint Germain. Pese a que todavía no existe ninguna confirmación oficial, muchos seguidores blaugranas ya han manifestado su descontento con el jugador, al que han dejado de considerar como un miembro de la familia culé.

Por último, repasamos las últimas novedades en el mercado de fichajes de la MLB y comentamos brevemente los momentos más destacados de la pelea que enfrentó a Mikey García y a Adrien Broner el pasado sábado en el Barclays Center de Brooklyn.

