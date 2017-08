Cinco errores fatales de Scaramucci en la Casa Blanca

5. Nunca acaparar más cámaras y atención que el propio presidente. Es jugar con fuego: Aquí no hay mucho de qué hablar, solo hay que aplicar el sentido común para darnos cuenta que una persona quees llamada para manejar y eliminar crisis no debe ser una fuente de escándalos y controversia. En menos de dos semanas, The Mooch acaparó más atención y cámaras que el presidente mismo. En cierto modo, podríamos decir que después de seis meses de crisis tras crisis al presidente le conviene trasladar la atención sobre su persona hacia otro colaborador, pero nunca es bueno competir con el magnetismo del presidente. La manera en que Scaramucci llegó en su primer día de trabajo, dio la impresión de que llegaba un bombero a apagar un fuego pobremente manejado por Spicer y su equipo, se le notó seguro de sí mismo, yo diría excesivamente seguro. Sus gestos derrochaban tanto control de su primera aparición que parecía arrogancia disfrazada de “amor”, sus manos nunca estuvieron tranquilas. Para ser su primer día, dio la impresión de que contaba con mucha autonomía en sus acciones y no el típico vocero que espera retroalimentación de su fuente de información, su superior.