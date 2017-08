Alicia Machado revela por qué no se ha casado nunca

Por primera vez ella misma lo cuenta

Alicia Machado es una de las mujeres más guapas del entretenimiento, y aunque le hemos conocido varias parejas, nunca se ha casado. ¿Por qué? Por primera vez ella misma lo revela.

La actriz y ex Miss Universo estuvo en el show de radio de Raúl González en Éxitos 107.1 FM donde hablaron de ‘Gran Oportunidad’ el programa de los domingos a las 9/8 PM Centro de Telemundo donde ella es la presidente de jurado y él es el presentador.

Allí, Alicia habló de los feliz que se siente de trabajar junto a Raúl González, a quien dice quiere y admira mucho, y lo agradecida que está con Don Francisco -productor el show- por haberla convocado.

Ante la pregunta si esperaban comenzar derrotando a Univision, Alicia dijo que ella prefiere enfocarse en su trabajo, en el show y dar todo lo mejor de sí. Que esta para ella era una gran oportunidad de demostrar todo lo que fue aprendiendo en estos 24 años de carrera.

Y hablando de carrera confesó que es tan exigente con ella misma que por eso nunca se ha casado:

“Por eso es que yo no me he casado, como me da miedo divorciarme, entonces mejor me dedico a hacer televisión y que a cada proyecto le vaya bien, es más seguro que el matrimonio (risas)”.

Alicia está acompañada en el jurado de ‘Gran Oportunidad’ por Roberto Tapia, Alexis Valdés y Noel Torres. El show producido por Don Francisco y su equipo, lo presenta Raúl González acompañado de Ana Lorena Sánchez.