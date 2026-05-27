Un muerto y nueve desaparecidos deja implosión química en una planta del estado de Washington

Una implosión de un contenedor de sustancias químicas en una planta industrial del estado de Washington dejó un saldo de un fallecido y nueve trabajadores desaparecidos. El incidente también ha dejado heridos de gravedad.

El trágico evento se produjo en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging, una planta dedicada a la producción de pulpa y papel ubicada en Longview, localidad situada a 80 kilómetros de Portland. El reporte conjunto de los organismos locales y la empresa precisó que la estructura colapsó aproximadamente a las 7:15 a.m.

¿Qué contenía el depósito afectado?

El depósito dañado almacenaba licor blanco, un compuesto químico utilizado en la manufactura papelera, informó ABC News. La condición actual de la estructura impide el ingreso seguro de las cuadrillas de rescate, por lo que las operaciones se reanudarán tras labores de reforzamiento.

“El tanque sigue inestable, lo que crea una situación peligrosa para nuestro personal”, declaró el jefe del cuerpo de bomberos y rescate de Cowlitz 2, Scott Goldstein a la prensa.

El jefe de bomberos y rescate de Cowlitz 2, Scott Goldstein, habla sobre los acontecimientos posteriores a la implosión de un líquido peligroso en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. este martes en Longview, Washington. (Foto: Claire Rush/ AP)

Balance de víctimas y traslados médicos

Los reportes oficiales confirmaron el fallecimiento de una persona que se encontraba en un centro asistencial, cuya identidad no ha sido divulgada de momento. Asimismo, ocho empleados de la planta resultaron con quemaduras químicas y lesiones de diversa gravedad, quienes fueron movilizados a centros de salud de la región. Mientras tanto, un bombero recibió atención médica por heridas leves y fue dado de alta.

Entretanto, Rick Graves, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Portland en Oregón, señaló a ABC News que los pacientes con traumas están recibiendo atención en clínicas cercanas, mientras que los afectados por quemaduras y exposición térmica son derivados a instituciones especializadas en Portland.

Despliegue de seguridad gubernamental

Rescatistas activaron los protocolos con el fin de apoyar para contener la situación en el perímetro industrial, un hecho que fue informado por el alcalde de Longview, Erik Halvorson.

“Nuestra comunidad ha entrado en un período de profunda tragedia y duelo”, declaró durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

Por su parte, Bob Ferguson, el gobernador demócrata de Washington, anunció la incorporación de unidades de la Guardia Nacional de ese estado para colaborar en las tareas de localización y en la medición de gases en el aire.

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