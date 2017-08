Maritza Rodríguez hace ‘shockeante’ revelación sobre sus tres hermanos

La actriz de "Silvana Sin Lana" compartió intimidades de su familia

Maritza Rodríguez recientemente estuvo en el programa “Se dice de mi” en donde reveló que sus tres hermanos son gay: su hermana mayor, así como sus hermanos que son gemelos.

Fue su hermana la que salió del closet primero. “Eso fue un poco ‘shockeante’ hasta que yo creo que mi mamá y mi hermana tienen una conversación adulta“, dijo. “A mi mamá no le queda más que aprender qué es esto. Mi mamá tuvo que aprender de qué le estaban hablando. ‘A ver tú eres así, yo no sé que es es eso, explícame qué es eso’. Gracias a Dios, Dios la iluminó para que ella pudiera conocer a su hija en esa versión y [lo que eso] implicaba”.

Sobre sus hermanos gemelos, la protagonista de “Silvana sin lana” explicó como su madre se dio cuenta que ellos también eran homosexuales. “Cuando mi mamá compraba una muñeca para mí, los gemelos agarraban mis muñecas, mi mamá no era tonta, se daba cuenta”, aseguró.

Maritza, quien meses atrás se casó con el ejecutivo de TV Azteca Joshua Mintz, dice estar admirada de la forma que sus padres tomaron las revelaciones.

“Muy admirable la actitud de mis papás, también tuvieron su proceso, su shock un poco, pero lo importante es cómo lo pudieron asumir […] Ellos son un ejemplo de cómo deben de ser [los padres]. Aceptación. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios me trajo”, reveló Maritza.

La colombiana tiene unas palabras muy inspiradores: “Debemos amar a la gente, no la debemos juzgar, no le debemos crear tanto daño espiritual ni emocional a una persona por ser o no ser”.