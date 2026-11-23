Un juez federal rechazó liberar de la custodia migratoria a Óscar Belgal, el ciudadano dominicano de 28 años que recibió varios disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Nueva York el pasado 8 de octubre. El hombre continuará detenido mientras avanza el procedimiento de deportación, a pesar de los cuestionamientos de sus abogados sobre la legalidad de su arresto y el uso de la fuerza por parte de los agentes.

Según informó Spectrum News, en un fallo por escrito divulgado el viernes, el juez de distrito Hector Gonzalez reconoció que los funcionarios federales pudieron haber cometido un error de procedimiento al ejecutar una orden de arresto contra Belgal antes de entregarle una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración.

Sin embargo, el magistrado consideró que esa irregularidad fue de carácter técnico y no constituye un motivo suficiente para ordenar su liberación inmediata de la custodia federal.

La decisión representa un revés para la defensa del dominicano, que había solicitado su excarcelación al argumentar que las autoridades migratorias vulneraron sus derechos durante una detención que terminó con el hombre herido de bala y su hijo de 5 años como testigo del violento episodio.

El arresto de ICE ocurrió cuando llevaba a su hijo a casa

El operativo tuvo lugar el 8 de octubre, en medio de la intensificación de las acciones migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump en distintas partes de Estados Unidos.

De acuerdo con la información del caso, los agentes de ICE localizaron a Belgal cuando conducía su automóvil de regreso a casa después de recoger a su hijo de 5 años de la escuela.

La intervención quedó registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes, difundidas posteriormente por la Policía de Nueva York, muestran a un agente vestido de civil que corre hacia el vehículo con un arma apuntando al conductor. Instantes después, utiliza el cañón de la pistola para golpear la ventanilla del lado del conductor.

La grabación también muestra cómo un segundo funcionario saca su arma cuando Belgal comienza a avanzar con el automóvil y se aleja de los dos agentes.

La persecución termina poco después. El vehículo del dominicano, que recibió múltiples impactos de bala, finalmente se detiene.

Belgal sufrió heridas en el hombro y el cuello. Su hijo, que viajaba con él, salió ileso del incidente.

Uno de los elementos que sus abogados destacaron durante el proceso es que el hombre no habría sabido que quienes se acercaron a su automóvil eran funcionarios de inmigración. Según la defensa, Belgal únicamente comprendió lo ocurrido después de recuperar el conocimiento en el hospital.

Las versiones enfrentadas sobre los disparos

El episodio provocó cuestionamientos sobre la actuación de los agentes federales y abrió un debate judicial sobre las circunstancias en las que se produjo el arresto.

Los representantes de ICE sostuvieron que los funcionarios dispararon porque consideraban que sus vidas estaban en peligro. Según la versión oficial, Belgal chocó su automóvil contra dos vehículos del gobierno y posteriormente aceleró en dirección a otros agentes.

La defensa, por su parte, presentó una versión distinta de los acontecimientos.

Los abogados afirmaron que los funcionarios no contaban con una orden válida para detenerlo en esas circunstancias y que tampoco se identificaron antes de acercarse al automóvil. De acuerdo con sus argumentos, los agentes corrieron hacia el vehículo, rompieron una de sus ventanas y efectuaron varios disparos hacia el interior.

En sus documentos judiciales, los representantes legales también denunciaron una vulneración del derecho al debido proceso y calificaron lo ocurrido como un uso injustificado de fuerza extrema.

La controversia no se limita a determinar por qué se produjeron los disparos. También plantea interrogantes sobre los procedimientos que deben seguir los funcionarios migratorios cuando realizan detenciones y sobre las garantías legales de las personas sometidas a estos operativos.

El juez rechazó los argumentos para ordenar su liberación

Al analizar la solicitud presentada por Belgal, Gonzalez no respaldó la afirmación de que los agentes carecían de una orden válida para ejecutar el arresto.

El magistrado también estableció una distinción entre las posibles irregularidades administrativas del procedimiento y los argumentos relacionados con el uso de la fuerza.

En concreto, consideró que la solicitud de liberación de la custodia migratoria no era el mecanismo judicial apropiado para resolver las acusaciones de que los funcionarios utilizaron fuerza excesiva durante la intervención.

Aunque reconoció la posibilidad de un error técnico relacionado con la entrega de la citación para comparecer ante un tribunal de inmigración, concluyó que esa circunstancia no obligaba al gobierno federal a dejar en libertad al detenido.

De esta manera, Belgal permanecerá bajo custodia mientras continúa el proceso migratorio que podría terminar con su expulsión de Estados Unidos.

No obstante, el fallo dejó abierta otra vía para intentar recuperar su libertad: el dominicano todavía puede solicitar una audiencia de fianza ante el tribunal de inmigración.

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