Lesión del mexicano Marco Fabián podría marginarlo dos meses

El delantero azteca tiene problemas y en el Eintracht Frankfurt se encienden las alarmas

Marco Fabián podría ser una considerable baja para el club Eintracht Frankfurt a un paso de comenzar la campaña 2017-18 de la Bundesliga.

El jugador mexicano presenta molestias en las rodillas, de acuerdo al entrenador del club, el croata Niko Kovac, y difícilmente estará en condiciones para este sábado en el cotejo ante TUS Erndtebrück por la primera ronda de la Copa alemana.

El diario “Bild” de Alemania informó que Fabián podría ser baja hasta dos meses, pero no requeriría operación ya que la lesión, según el rotativo, no es en las rodillas sino en la región lumbar y requeriría un proceso de rehabilitación.

“Tiene dificultades con la rodilla, participó en dos sesiones de entrenamiento y luego empezaron los problemas”, reveló el técnico Kovac.

“No tuvo problemas en sus tres semanas con la Selección, o al menos no me informó de ellos. Tal vez ya tenía problemas pero pasó, y ahora se da cuenta de que no es posible, no lo sé”.

De hecho, Fabián no vio acción el sábado en el amistoso ante el Betis, en Wiesbaden, Alemania.

Las Águilas debutan en la Bundesliga el domingo 20 de agosto ante el Friburgo, por lo que Marco perdería buena parte del comienzo de la campaña de confirmarse los dos meses de baja.