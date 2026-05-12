Dolor de riñones y dolor lumbar: cómo diferenciarlos y actuar a tiempo

Cuando se tiene dolor en la parte baja de la espalda, sobre todo si es una molestia frecuente, surge la duda sobre su verdadero origen: ¿dolor riñones o dolor lumbar? La confusión es común porque ambos aparecen en zonas muy cercanas del cuerpo, aunque tienen características diferentes.

Especialistas explican que aprender a distinguir entre dolor lumbar y dolor renal puede ser clave para actuar a tiempo, especialmente cuando existe una infección, cálculos renales u otra enfermedad que requiera atención médica rápida.

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Dónde se siente cada tipo de dolor

La principal diferencia entre ambos dolores suele ser la ubicación exacta. El dolor lumbar aparece en la parte baja de la espalda, alrededor de la columna vertebral, entre las costillas inferiores y la cadera. Generalmente está relacionado con músculos, nervios, discos o articulaciones.

En cambio, el dolor de riñones suele sentirse más arriba y hacia los costados del cuerpo, en una zona conocida como flancos. Se localiza debajo de las costillas traseras y puede sentirse en uno o ambos lados.

Además, el dolor renal puede extenderse hacia el abdomen, la ingle o la parte interna del muslo, algo menos frecuente en el dolor muscular, apunta Banner Health.

Médicos recomiendan buscar atención urgente si el dolor es muy intenso, no se alivia con analgésicos y hay dificultad para orinar. Crédito: Natthawadee Jana | Shutterstock

Síntomas que ayudan a diferenciar el dolor lumbar y renal

Otra señal importante es la reacción del dolor ante el movimiento o el reposo. El dolor lumbar suele empeorar al agacharse, levantar peso, caminar o permanecer mucho tiempo en la misma posición. También puede aliviarse al descansar, cambiar de postura o aplicar calor local.

Por el contrario, el dolor renal generalmente no mejora aunque la persona se acueste o cambie de posición. Muchas veces se describe como un dolor constante, profundo o tipo cólico, especialmente cuando hay piedras en los riñones.

En algunos casos, el dolor aparece en oleadas intensas que van y vienen, señalan los expertos de Top Doctors.

Asimismo, cuando el problema está en los riñones, pueden aparecer otras señales de alerta relacionadas con el sistema urinario y el estado general del cuerpo. Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre o escalofríos

Náuseas y vómitos

Ardor al orinar

Sangre en la orina

Necesidad frecuente de ir al baño

Orina turbia o con mal olor

La presencia de estos síntomas puede indicar infecciones urinarias complicadas, cálculos renales o inflamación de los riñones. En este sentido, los médicos recomiendan buscar atención urgente si el dolor es muy intenso, no se alivia con analgésicos y hay dificultad para orinar.

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