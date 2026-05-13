Mujer fue abusada y golpeada por su vecino en edificio de Nueva York: acusación

Una mujer de 59 años fue presuntamente violada por un vecino que derribó a la fuerza la puerta de su apartamento y la golpeó y estranguló durante un brutal ataque en un edificio en Brooklyn (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el agresor irrumpió en la vivienda, situada en la intersección de la 15ª Avenida y 71st St, en Bensonhurst, alrededor de las 8:30 p.m. del viernes. Se coló hasta el dormitorio de la víctima y le exigió mantener relaciones sexuales antes de propinarle múltiples golpes y estrangularla mientras perpetraba la agresión sexual.

La aterrorizada víctima relató a los agentes que acudieron al lugar que había sido agredida sexualmente por alguien a quien conocía, informaron las autoridades. Fue trasladada de urgencia al Hospital Lutheran, donde ingresó en condición estable.

El sábado, un gran despliegue policial tomó la escena del crimen. Luego la policía comunicó que una persona de interés había sido puesta bajo custodia, señaló New York Post. Según las fuentes, se trata de un hombre de 38 años que reside en el mismo edificio, pero no se han anunciado cargos en su contra. La investigación continúa en curso.

También la semana pasada Anthony Orozco, quien cuenta con un historial de arrestos, fue acusado de haber acosado a una madre y su hijo y de haber estado sembrando el caos en los pasillos de su edificio en El Bronx (NYC), cometiendo actos lascivos.

El mes pasado Kevin Gavin, hombre de 71 años, se declaró culpable de haber matado a tres mujeres mayores que eran sus vecinas en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn. Igualmente en abril Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de haber abusado sexualmente de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC).

En octubre Jawarren Booker fue arrestado en El Bronx (NYC) y acusado como sospechoso de haber irrumpido en el apartamento de una mujer de 74 años en Long Island (NY) y agredirla sexualmente. También ese mes Michael Benjamin llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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