Una colilla de cigarrillo desató incendio que mató a periodista en Manhattan: autoridades arrestaron a un inquilino

Un residente del edificio de apartamentos en Inwood donde un incendio dejó tres muertos, entre ellos la exeditora de People en Español Yolaine Díaz y su madre, fue arrestado y acusado de homicidio por negligencia crimina. Las autoridades determinaron que el fuego comenzó por una colilla de cigarrillo encendida arrojada sobre cajas de cartón, publicó Daily News.

Victor Arias, de 29 años, fue detenido el lunes y enfrenta tres cargos de homicidio por negligencia criminal por el incendio ocurrido la madrugada del 4 de mayo en un inmueble ubicado en la calle Dyckman, cerca de Broadway, en el norte de Manhattan.

De acuerdo con documentos judiciales, cámaras de seguridad captaron a Arias lanzando una colilla encendida sobre una pila de cajas a las 12:27 de la madrugada. Minutos después comenzó a salir humo y, aproximadamente 15 minutos más tarde, el vestíbulo ya estaba envuelto en llamas.

Salió del edificio sin alertar a otros residentes

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que el incendio se propagó rápidamente por el pasillo del primer piso y ascendió por la única escalera del edificio, atrapando a varios residentes.

Según la fiscalía, Arias vivía en el inmueble junto a su madre y sus hermanas. Fuentes policiales señalaron que, tras percatarse del incendio, salió del edificio sin alertar a otros residentes.

UPDATE — FIRE CAUSE: FDNY Fire Marshals have determined the cause of a fatal 3-alarm fire that occurred on May 4 at 207 Dyckman Street in Manhattan to be incendiary. pic.twitter.com/AvA3twcCt9 — FDNY (@FDNY) May 12, 2026

Entre las víctimas mortales se encontraba Yolaine Díaz, de 48 años, reconocida por su trabajo como editora en People en Español, y su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años. Ambas colapsaron mientras intentaban escapar por la escalera llena de humo.

El padrastro de Díaz logró sobrevivir tras huir por la escalera de incendios.

La tercera víctima fatal fue identificada como Lance García, de 25 años, residente del cuarto piso.

La denuncia penal señala que un inspector del FDNY encontró los cuerpos de las tres víctimas en una escalera cercana al acceso hacia la azotea aproximadamente una hora después de iniciado el incendio.

Los cuerpos presentaban quemaduras severas.

Además de las muertes, el siniestro dejó al menos 14 personas atendidas por paramédicos. Cinco fueron hospitalizadas en estado grave, entre ellas la esposa de un residente identificado como Alexis Rodríguez y sus tres hijos, de 18, 9 y 5 años.

Según explicó Rodríguez en una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe, los cuatro permanecieron intubados durante gran parte de la semana.

Durante la audiencia realizada el martes en el Tribunal Penal de El Bronx, un juez concedió a Arias libertad supervisada sin pago de fianza, a petición de la fiscalía.

El fiscal adjunto Alexander Bourdakos argumentó que, aunque el acusado habría actuado con negligencia criminal, no existen pruebas de que pretendiera provocar una tragedia de esa magnitud.

La fiscalía también indicó que Arias recibe un tratamiento médico importante que podría verse afectado en prisión. Asimismo, destacó que el acusado carece de antecedentes penales y tiene arraigo familiar en Nueva York.

Como condiciones de su liberación, el hombre entregó su pasaporte y deberá cumplir un toque de queda domiciliario entre las 9:00 de la noche y las 7:00 de la mañana.

Registros municipales muestran que el edificio acumula 117 infracciones pendientes, incluidas fallas en puertas de cierre automático y detectores de humo y monóxido de carbono defectuosos.

Sigue leyendo:

• Muere la periodista Yolaine Díaz en el incendio de Inwood que dejó tres víctimas mortales en Manhattan

• Voraz incendio en Queens deja dieciséis heridos incluyendo catorce bomberos

• Caridades Católicas responde a incendio mortal en El Bronx