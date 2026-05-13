Paso a paso: arranca venta de tickets de tren entre Nueva York y NJ para juegos del Mundial 2026; precio bajó a $98

Un reto a la paciencia y el bolsillo: así se perfila el Mundial de Fútbol 2026 en Nueva York, ahora que NJ Transit explicó su proceso de trenes.

Desde este miércoles 13 de mayo están a la venta los boletos de tren NJ Transit, la principal opción de transporte público durante los ocho partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, incluyendo la final del 19 de julio.

Como novedad, gracias al patrocinio privado el precio de ida y vuelta finalmente bajó a $98 dólares, anunció anoche la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, luego de que haberse fijado originalmente en $150 y luego $105, generando críticas entre los fanáticos y una polémica de acusaciones mutuas entre la FIFA y la gobernación.

Los ocho días de juego en MetLife el servicio de NJ TRANSIT hacia el estadio estará disponible únicamente para los titulares de entradas para los partidos que cuenten con un ticket de tren válido ida y vuelta. Se venderán 40,000 para cada juego, en relación proporcional a la capacidad del estadio. “SÓLO pueden adquirirse por adelantado a través de la aplicación móvil de NJ TRANSIT. No se venderán boletos en las estaciones ni a bordo de los trenes”, advirtió la agencia en su página.

Quienes viajen desde Penn Station NY abordarán un tren hacia Secaucus Junction y harán transbordo a otro directo hacia el NYNJ Stadium. Si viaja desde cualquier otra estación de NJ TRANSIT deberá hacer transbordo en Secaucus Junction o en Hoboken Terminal para conectar con un tren hacia el estadio.

Pero antes de poder comprar los boletos de tren hay que contar con una entrada válida para un partido de la Copa Mundial en MetLife. Una persona sólo puede adquirir hasta cuatro (4) boletos de tren por transacción, y un total de hasta ocho (8) boletos por partido y por cuenta.

La compra en sí:

-Descargue y abra la aplicación móvil de NJ TRANSIT.

-Seleccione Buy Tickets -> Special Events

-Seleccione un día de partido específico.

Debe confirmar que posee entradas válidas para ese partido en una cantidad igual al número de boletos de tren que desea. Todas las opciones de viaje son de ida y vuelta por $98 dólares (sin descuentos para menores de edad ni personas mayores).

-Seleccione su estación de origen.

-Seleccione una franja horaria disponible: comenzando de 4/5 horas antes del juego, hasta 120/60 minutos antes. “Las boletos de tren no están disponibles durante la última hora previa al saque inicial, por lo que le rogamos planifique con antelación y seleccione el intervalo de horario que mejor se adapte a sus necesidades”.

-Seleccione el número de boletos de tren.

-Confirme y pague.

-Se enviará un correo electrónico de confirmación una vez completada la compra.

El día del partido:

-Sus boletos se activarán automáticamente en la aplicación móvil de NJ TRANSIT, en la sección «My Tickets». No se requiere activación manual.

-Una vez completada y confirmada su compra se le asignará aleatoriamente una Zona de Embarque, y esa información aparecerá en su boleto el día del partido.

-La Zona de Embarque indica el lugar al que debe dirigirse para hacer fila en el proceso de inspección de boletos (para el juego y el tren) y obtener una pulsera oficial (wristband) de NJ TRANSIT sólo válida para ese día del partido, antes de poder acceder al tren hacia y desde el Estadio NYNJ. Sin esa pulsera oficial no podrá viajar. En el caso de Manhattan habrá dos: Zona de embarque A (pulsera roja): Calle 32 y 6ta Avenida; y Zona de embarque B (pulsera azul): Calle 33 y 7ta Avenida. Lo mismo sucederá en Hoboken Terminal y Secaucus Junction. Todas esas estaciones estarán cerradas para otros trayectos y sólo funcionarán para este servicio al MetLife desde 4/5 horas antes de cada juego.

Los bebés:

Todo niño que tenga dos años de edad o menos el día del partido, y cuya estatura no supere las 34 pulgadas (86 cm) podrá abordar el tren de NJ TRANSIT sin necesidad de un boleto independiente, siempre y cuando viaje sentado en el regazo de un pasajero que cuente con un boleto de tren válido de NJ TRANSIT para el día del partido. El infante no podrá ocupar un asiento, y sólo se permite un (1) «bebé en brazos» por cada adulto con boleto.

Viaje de regreso

-Se necesita tener la misma pulsera del viaje de ida para regresar. Durante el partido operará un servicio limitado desde el NYNJ Stadium hacia Secaucus Junction para quienes opten por retirarse antes de que finalice el encuentro.

-Al concluir el partido se intensificará el servicio de salida desde el estadio, operando con una frecuencia elevada durante aproximadamente tres horas. Los horarios se darán a conocer más adelante.

-Tras salir del estadio hay que seguir la señalización de NJ TRANSIT a través de los senderos designados que conducen a las zonas de embarque de trenes de regreso a Secaucus Junction, y de allí el trasbordo a Manhattan.

-“El tiempo de traslado desde el NYNJ Stadium hasta Secaucus Junction es aproximadamente el mismo tanto en tren como en autobús. Se invita a los aficionados a disfrutar de las actividades y el entretenimiento disponibles en las instalaciones del estadio una vez finalizado el partido, antes de emprender el regreso”, para evitar la congestión.

Más información para traslados en tren de Nueva York (Penn Station) y otras localidades desde y hacia los partidos en MetLife Stadium en la página oficial de NJ Transit World Cup 2026. Para la opción de buses ($80 dólares) revise aquí.

8 juegos en MetLife (NJ) en el Mundial 2026

-13 de junio: Fase de Grupos (C) Brasil vs. Marruecos 6:00 PM

-16 de junio: Fase de Grupos (I) Francia vs. Senegal 3:00 PM

-22 de junio: Fase de Grupos (I) Noruega vs. Senegal 8:00 PM

-25 de junio: Fase de Grupos (E) Ecuador vs. Alemania 4:00 PM

-27 de junio: Fase de Grupos (L) Panamá vs. Inglaterra 5:00 PM

-30 de junio: Dieciseisavos de final Ganador I vs. 3° C/D/F/G/H 5:00 PM

-5 de julio: Octavos de final (equipos por definir) 4:00 PM

-19 de julio: Gran Final (equipos por definir) 3:00 PM

Trenes a los partidos del Mundial en Filadelfia

NJ TRANSIT no opera un servicio directo hacia el Philadelphia Stadium, donde se jugarán seis partidos del Mundial 2026. En cambio ofrece una ruta ferroviaria frecuente hacia el Trenton Transit Center (a través de la línea Northeast Corridor), donde los usuarios pueden hacer conexión con los trenes SEPTA y Amtrak para viajar hacia Filadelfia.

También pueden conectar con los servicios de PATCO en el área de Filadelfia/Camden. Los viajeros procedentes del sur de Nueva Jersey pueden utilizar la línea de tren Atlantic City Rail Line de NJ TRANSIT para llegar a la estación Philadelphia 30th Street, en el centro de Filadelfia (Center City), y continuar su trayecto mediante los servicios de transporte local. Más información oficial aquí.