Exigen se libere de culpa a joven que pasó un año preso en Rikers

Al menos ocho testigos han dado su testimonio de que Pedro Hernández no estuvo en el incidente y fue falsamente acusado

NUEVA YORK.- Una coalición de funcionarios electos, líderes comunitarios y clérigos protestaron este jueves ante la oficina del fiscal del distrito de El Bronx Darcel Clark, para exigir justicia por Pedro Hernández, un joven de 17 años encarcelado por más de un año en la prisión Rikers Island, al no poder pagar una fianza de $ 250.000.

El caso de Hernández concitó la atención una vez que los medios dieron a conocer su caso, dando lugar a que la organización RFK Human Rights, tomara acción pagando la fianza logrando que el joven fuera liberado el pasado 27 de julio.

“El sistema no funciona, debe darse una reforma que termine con la guerra contra nuestros niños. Esto debe terminar”, dijo Rafael Acosta, uno de manifestantes que se identificó como amigo de la familia de Hernández.

Hernández fue arrestado en medio de un confuso incidente ocurrido en el 2015 en una tienda de comestibles en Brooklyn. Un adolescente recibió un disparo en la pierna y dijo que no sabía quién le disparó cuando más tarde fue interrogado por la Policía, acusó a Pedro del crimen. Hernández fue arrestado en julio de 2016 y acusado de posesión criminal de un arma de fuego, asalto y amenaza imprudente, pero siempre mantuvo que él no participó en el incidente.

Los manifestantes dijeron que el caso de Pedro es evocador de la desgarradora encarcelación y la muerte posterior de Kalief Browder, un adolescente negro que tenía 16 años cuando fue arrestado acusado de robar una mochila.

Loading the player...

Browder pasó tres años preso en confinamiento solitario en la cárcel Rikers, hasta que se suicidó en junio 6 de 2015.

Mientras que la historia de Browder terminó en tragedia, todavía hay una oportunidad para Pedro, quien que merece una libertad completa e inequívoca, dijeron los manifestantes, que aprovecharon para denunciar que cientos de adolescentes purgan prisión en Rikers y no pueden pagar la fianza o están esperando a que “Raise the Age” la ley que aumenta la edad penal aprobada por la Legislatura estatal, entre en vigor.

De acuerdo a los antecedentes del caso divulgados en varios medios locales, ocho testigos y la víctima del tiroteo han dado un paso adelante para afirmar que no sólo Pedro fue acusado falsamente, sino que el Departamento de Policía de Nueva York trató de coaccionarlos con amenazas de violencia física para encerrar a Pedro como el agresor.

Según la madre de Pedro, Jessica Pérez, el adolescente logró terminar sus estudios secundarios mientras estuvo preso en Rikers y pasó el SAT. Agregó que su hijo debe ser liberado antes del 1 de septiembre para aceptar una beca académica para la universidad conferida por la Fundación Posse, pero que técnicamente no puede ser aceptada si está en prisión y en libertad bajo fianza.

Entre los funcionarios que promovieron la manifestación se contó al congresista Adriano Espaillat, la concejal Vanessa Gibson, los senadores estatales Gustavo Rivera y Mike Gianaris, Carmen Pérez de la organización Gathering for Justice, Supreme Rivera de International Black Freedom Alliance y el reverendo Akeem Browder, hermano de Kalief Browder.

Entre los líderes comunitarios y de organizaciones estuvieron representantes de Communities United for Police Reform, Community Connections for Youth, Alliance for Quality Education, Vocal-NY, Just Leadership USA, Beyond the Box, Drive Change, ACLU, Incarcerated Nation INC.