Trump dice estar “listo” para atacar a Corea del Norte

El presidente, Donald Trump, dijo hoy que las opciones militares del país están “listas para el combate” con Corea del Norte, y confió en que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ceda en sus amenazas para que no sea necesario utilizarlas.

“Las soluciones militares están completamente preparadas, listas para el combate, por si Corea del Norte actúa de forma imprudente. Espero que Kim Jong-un encuentre otro camino”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Military solutions are now fully in place, locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017