¿Vuelven a estar juntos Katy Perry y Orlando Bloom?

Se les vio muy cariñosos el fin de semana

La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom han hecho saltar las alarmas en torno a una posible reconciliación tras ser vistos este fin de semana en actitud muy cariñosa durante el concierto ofrecido por Ed Sheeran en el Staples Center de Los Ángeles.

“Parecía que volvían a estar juntos, desde luego. Se estuvieron dedicando carantoñas casi toda la noche. Ella estaba sentada en su regazo y se besaron más de una vez. Parecía que se lo estaban pasando en grande. No les importaba quién pudiera verles. Tampoco creo que nadie se diera cuenta de que se trataba de ellos porque llevaban puestos gorros y gafas de sol”, ha explicado un testigo presencial a E! News.

#KatyPerry foi vista acompanhada de #OrlandoBloom no show do #EdSheeran em Los Angeles, no sábado (12). A post shared by BABADÍSSIMOS (@babadissimos) on Aug 13, 2017 at 8:49pm PDT

En el momento de anunciar el final de su relación, sin entrar a dar más detalles que para afirmar que ambos seguían sintiendo un gran cariño y respeto mutuos, se especuló con la posibilidad que el detonante de su ruptura hubiera sido el deseo de la intérprete de sentar cabeza y tener hijos, que no compartiría Orlando, padre ya de un niño de seis años junto a su expareja Miranda Kerr.

Me encantan👫🙊❤ #katyperry #orlandobloom A post shared by QUEEN KATHERYN👑💁 (@katycat25.10) on Aug 14, 2017 at 10:24am PDT

Estos rumores no parecieron sentarle nada bien a la cantante, quien no dudó en echar mano de sus redes sociales para aclarar que no existía ningún tipo de dramas o tensiones entre su ex y ella y sugerir a todos los curiosos que se metieran en sus propios asuntos.

“¿Qué les parece si este 2017 comenzamos a pensar de manera distinta? Puedes ser amiga de tus exparejas y seguir sintiendo mucho cariño por ellos. Aquí no hay víctimas ni villanos, ¡busquen una vida!”, rezaba el tuit que publicó poco después de que su claro distanciamiento del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ llamara la atención de los medios.

Por otra parte, durante la etapa final de su romance, y a pesar de que ambos fueron vistos juntos celebrando Halloween y en varias fiestas más, lo cierto es que la entonces pareja tuvo que superar varios obstáculos, incluido pasar mucho tiempo separada mientras él rodaba en China y ella ultimaba los preparativos del nacimiento de su último disco.