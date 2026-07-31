Madre e hija latinas robaban en tiendas de marcas y revendían en Nueva York y R. Dominicana: acusación en Queens

María “Glenny” Betances y su hija Leslie Cruz fueron acusadas de posesión criminal de bienes robados, hurto mayor, conspiración y otros delitos por presuntamente operar una red de robo y recepción de mercancía desde sus hogares en Nueva York, uno de los cuales era además una guardería.

Se alega que ambas dirigían a cómplices para robar mercancía específica de alta demanda en tiendas, incluyendo cosméticos y ropa, para luego revenderla localmente y enviarla a República Dominicana para su reventa. Betances dirigía la guardería “Smile Bright” para niños de 6 semanas a 12 años en su residencia en Valley Stream (Long Island), donde se recuperaron más de 5,000 artículos robados con un valor minorista combinado de $159,602 dólares, además de $30,000 en efectivo.

La investigación incluyó la venta, por parte de agentes encubiertos, de supuestos bienes robados a las acusadas en sus domicilios de East Elmhurst (Queens) y Valley Stream (Long Island). “?Dirigieron a grupos de ladrones para robar en numerosos comercios del área metropolitana de Nueva York, almacenaron la mercancía en sus domicilios y luego la anunciaron en redes sociales para su venta local. Otros productos fueron enviados a República Dominicana para su reventa en ese país. El hurto en comercios perjudica a todos los consumidores y provoca un aumento de los precios en las cajas”, declaró en un comunicado la fiscal de Distrito de Queens, Melinda Katz.

“Su presunta conducta causó un daño real: provocó pérdidas para los negocios, aumentó los riesgos para los empleados de comercios, elevó los precios para los consumidores e introdujo la actividad delictiva en un hogar que también funcionaba como guardería“, denunció Pete Gizas, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York.

Betances (47) y Cruz (24) fueron acusadas formalmente de posesión criminal de bienes robados, hurto mayor y conspiración. La madre también fue acusada de poner en peligro el bienestar de un menor. Ambas deben regresar a la corte el 29 de septiembre. De ser declaradas culpables enfrentan penas de entre 5 y 15 años de prisión. Otros dos acusados no identificados ya ​​estaban bajo custodia por otros cargos; y dos personas más permanecen prófugas.

Investigación de varias agencias

Según los cargos y la investigación, la fiscalía de Queens inició una investigación sobre una operación de robo en tiendas y recepción de bienes robados en la casa y guardería de Betances, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) y HSI.

La madre y la hija presuntamente dirigieron a otras cuatro personas para robar grandes cantidades de mercancía en tiendas como Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods, CVS y Ulta Beauty en Queens y Staten Island en NYC, así como en los condados Nassau, Westchester y Rockland. Solicitaban artículos que pudieran revender rápidamente y a un precio elevado.

Entre el 10 de febrero y el 16 de julio de 2026, agentes encubiertos realizaron 10 ventas de supuestos artículos robados a Betances y su hija. Ambas pagaron entre el 17 y el 37% del precio de venta al público de los artículos, que incluían productos de belleza y ropa. Durante la primera de estas ventas, Betances declaró a los investigadores encubiertos que estaba interesada en comprar productos de belleza de alta gama de marcas como Dior, Gucci, Prada, Chanel y otras. También se alega que solicitó 2,000 pares de jeans ajustados para mujer marca American Eagle.

El 14 de abril una empresa de transporte retiró un barril azul de envío del garaje de Betances y lo cargó en un camión. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retuvo el barril en las instalaciones de la empresa transportista. Un registro del contenido, autorizado por orden judicial, permitió recuperar 760 artículos de belleza presuntamente robados, con un valor de venta al público conjunto de $22,419 dólares.

Una orden de registro ejecutada el 21 de julio en el domicilio de Betances resultó en la incautación de 4,272 artículos de mercancía presuntamente robada, con un valor de venta al público conjunto de $131,114 dólares, incluyendo cosméticos, juguetes sexuales, pijamas y ropa de tiendas como Ulta Beauty, Victoria’s Secret, Polo Ralph Lauren y otras; cientos de dispositivos de seguridad y alarmas inutilizados; y herramientas para retirar esos dispositivos. También se recuperó un total de $10,000 dólares en efectivo. Ese mismo día se ejecutó una orden de registro en el domicilio de su hija en Queens, donde hallaron 101 artículos de mercancía presuntamente robada procedente de Macy’s, American Eagle, Longchamp, Walmart y otros comercios, con un valor conjunto de $6,067 dólares. Asimismo, se recuperaron $20,000 en efectivo.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar a finales de 2024 Cristopher Guzmán y su esposa Yvelisse Guzmán Batista fueron acusados de dirigir una red de robos minoristas por $2 millones de dólares en Nueva York que luego vendía productos de belleza y ropa de alta gama desde su casa en Queens (NYC) y una tienda en la República Dominicana.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados. En Nueva York la pandemia, el clima anti policial y la reforma penal han sido identificados como factores que dispararon el crimen desde 2020.

Las leyes estatales hicieron del hurto en tiendas una opción prometedora para algunos delincuentes, como por ejemplo el joven Isaac Rodríguez, residente de Queens, arrestado 46 veces por robar en tiendas en 2021. También es el caso de Reynaldo Quiñones, un hombre de 32 años que a principios de 2024 sumaba 54 arrestos en la ciudad de Nueva York, la mayoría en el Metro.

En agosto de 2024 José Montenegro fue arrestado como sospechoso en pertenecer a una banda que cometió una serie de robos en 40 negocios en tres condados de Nueva York: Queens, El Bronx y Brooklyn.