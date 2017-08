Karla Luna sorprende con importante noticia en su lucha contra el cáncer

Mira lo que compartió ‘La Lavandera’ con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram

Tras luchar por tercera ocasión contra el cáncer, Karla Luna por fin vio la luz al final del túnel.

La “Lavandera” dio una noticia que la tiene muy feliz y que puso de buen humor a sus fanáticos, ya que después de un año de que se le detectara de nuevo esta enfermedad, ahora en el cuello, reveló que está limpia.

Fue con una imagen en donde la conductora aparece con un vestido rosa y una corona en donde agradece a Dios por ayudarla a ganar esta batalla.

“Con fe y mi mirada puesta en quien jamás me ha soltado de su mano, en quien verdaderamente me ama y en quien nuevamente lo volvió a hacer y me ha dado mi victoria. Dios, Jesús, Espíritu Santo. sólo tú y siempre tú, toda la gloria es para ti #GRACIAS #TEAMO #DIOS #JESÚS #espíritusanto #karlaluna #karlalunakonsentida #vivokarlaluna #viveundíaalavez #vive1díaalavez”, posteó la humorista.

En unas cuantas horas la foto alcanzó los 9 mil 500 “Me gustan” y se llenó de comentarios positivos y felicitaciones para Karla.

El apoyo de su familia y amigos fue decisivo para que Luna se curara y sugiera en esta batalla.

Los amigos son un bálsamo lleno de bendición en nuestras vidas 🙏🏻❤️ #Repost @yola_villarreal (@get_repost) ・・・ Las adoro @normatre_ @karlalunatv bendición de coincidir en esta vida que no se cansa de ponernos retos y desafíos para fortalecernos y ser mejores que ayer Gran ejemplo de Valentía y Amor que inyectas a mi vida preciosa amiga @karlalunatv Dios te Bendiga ❤️ A post shared by Karlita Luna (@karlalunatv) on Aug 10, 2017 at 12:21am PDT

Hace algunos meses la también conductora subió un video a su canal de YouTube en donde comenzó a llorar porque los médicos optaron por darle un tratamiento más agresivo para combatir la enfermedad, por lo que Luna tuvo que someterse a varias quimioterapias y raparse el cabello, algo que le dolió en el alma.

El primer tipo de cáncer que la atacó fue en la matriz, luego tuvo problemas en la pierna y se encontró un tumor cancerígeno, por lo que esa fue la segunda ocasión que se sometió a tratamiento para librarla.

POR: Elizabeth García