Nueva York salvaje: pelea vial terminó en ataque con hacha en Queens

Un hombre de 47 años fue apuñalado varias veces con un hacha durante un presunto incidente tras un choque vial ayer al amanecer en Queens (NYC).

El hombre no identificado fue atacado en la intersección de 126th St y 26th Av, en College Point, poco después de las 5:35 a.m. del jueves. Recibió puñaladas en la cabeza, el brazo y el pecho con una cuchilla de carnicero. Fue trasladado al hospital New York-Presbyterian Queens en condición estable. NYPD no divulgó su nombre, sólo indicó que es residente de Staten Island.

El atacante huyó y no ha sido atrapado. Los detectives dijeron que el incidente comenzó con una discusión y una colisión entre los conductores de una minivan Toyota Sienna blanca y un Honda CR-V blanco. Progresivamente la situación escaló hasta convertirse en un ataque violento contra el conductor de la minivan.

Michael Mattera, un trabajador de la construcción residente en Long Beach (NY), estaba llegando a su trabajo en 26th Av poco después de las 5:30 a.m. y relató que, al principio, pensó que la víctima había fallecido.

“Veo al hombre con la cabeza en el suelo y pienso que tal vez uno de nuestros compañeros lo había atropellado… o que lo había golpeado un auto; de repente llega la ambulancia y veo que tiene la cabeza abierta”, declaró Mattera a ABC News.

Agregó que dos de sus compañeros, que habían llegado minutos antes, intervinieron y llamaron a la policía. Asimismo señaló que el agresor huyó en su Honda CR-V, vehículo que abandonó a unas dos manzanas de distancia.

La Policía de Nueva York estaba recorriendo la zona en busca de posibles grabaciones de cámaras de seguridad. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Además de los accidentes, la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. En enero Issa Mbolo Isac, conductor de Uber de 55 años, fue hallado muerto con heridas de bala dentro de su vehículo al amanecer del Año Nuevo en El Bronx (NYC), en lo que parece haber sido el primer homicidio de 2026 en la ciudad de Nueva York. Los investigadores creen que pudo haber sido baleado por otro conductor después de un pequeño choque.

Igualmente ese mes un hombre de 37 años murió baleado por la Policía de Nueva York en Greenwich Village de Manhattan después de que sacara una pistola de imitación contra los agentes mientras intentaba huir de un accidente vial.

A mediados de diciembre un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraba de servicio disparó varias veces su arma en una autopista que conduce al aeropuerto JFK, el principal terminal aéreo de Nueva York, tras afirmar que otro conductor lo había agredido a raíz de un accidente de tráfico menor.

En noviembre Osei Kusi, taxista inmigrante, sobrevivió de milagro tras ser apuñalado ocho veces durante un incidente de furia al volante en El Bronx. También ese mes Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

En julio de 2025 Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY). También ese mes Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida en El Bronx (NYC).

En junio del año pasado Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn. En abril de 2025 el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.

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