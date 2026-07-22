Alejandra Jaramillo es despedida del programa de Univisión “Siéntese Quien Pueda” tras ofensas a la selección mexicana en el Mundial

A pesar de haber pedido disculpas, la presentadora Alejandra Jaramillo sufrió fuertes consecuencias por haberse metido con la selección mexicana en el Mundial, luego de que este miércoles, el presentador Jorge Bernal anunciara que la ecuatoriana no formará más parte del elenco del programa “Siéntese quien pueda”, difundido por Televisa Univisión.

Mediante la emisión de esta tarde, a pesar de la incomodidad evidente en su rostro, Bernal compartió la notificación y le envió un mensaje de agradecimiento de parte de la gerencia por su labor durante el tiempo que formó parte del equipo.

Así despide el programa “Siéntese quien pueda” a Alejandra Jaramillo

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo deja de formar parte del elenco regular de Siéntese Quien Pueda.

Le agradecemos su entrega, su talento y todos los momentos que compartió con este equipo y con ustedes, nuestro público.

De parte de toda la familia de Siéntese Quien Pueda y de We Love Entertainment, le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos“, fue el mensaje de despedida del programa televisivo, como pie del video de Jorge Bernal compartiendo la noticia.

¿Qué fue lo que pasó con Alejandra Jaramillo?

Después del choque entre Inglaterra y México correspondiente a los octavos de final, donde los aztecas quedaron eliminados, la conductora se hizo viral, luego de compartir varias historias de Instagram dirigidas a la selección de la Concacaf luego del resultado adverso 2-3.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. Chao. Bye bye. Sayonara. Arrivederchi”, es una de las historias que compartió la conductora.

Luego de recibir la ola de críticas, insultos y mensajes, decidió eliminar esas publicaciones para evitar una polémica mayor. No obstante, el “daño” ya estaba hecho.

Alejandra Jaramillo pide disculpas a los hinchas aztecas

“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”, indicó la conductora.

Aunado a eso, la exconductora del programa “Siéntese Quien Pueda”, quiso recordar que fue como una especie de “revancha”, luego de que ella también recibiera burlas y comentarios en las distintas plataformas cuando los dirigidos por Javier Aguirre eliminaron a Ecuador en la ronda de dieciseisavos.

“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y, la verdad, es que se salió un poco de control; se pudo malinterpretar”.

A pesar de ello, Jaramillo dejó claro que no hubo insultos u ofensas de su parte hacia nadie de México como nación en ningún momento.

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