El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 julio de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de julio de 2026.

03/21 – 04/19

Se avecina un despertar de pasiones y deseos ocultos, donde tu magnetismo será irresistible. Esta vibración reinante te llevará a explorar temas tabúes y descubrir aspectos desconocidos de ti mismo. ¿Hay algo en particular que quisieras indagar durante este proceso tan intenso?

04/20 – 05/20

Los vínculos requieren compromiso y conversaciones profundas para sanar y lograr una mayor compenetración con el otro. Si estás conociendo a alguien, no temas hacer preguntas incisivas y sagaces. Esa actitud te ayudará a prevenir relaciones marcadas por secretos y ocultamientos.

05/21 – 06/20

El compromiso que vuelcas a tu rutina debe traducirse en mayores recursos. Dedica tiempo a mejorar tu situación y desarrollar un oficio más interesante donde puedas expresar todo tu potencial. Además, hoy es un excelente día para invertir en tratamientos que favorezcan tu salud.

06/21 – 07/20

Sumérgete en tu pasatiempo preferido y deja atrás el estrés acumulado. Aprovecha para compartir momentos entrañables con hijos, nietos o ahijados. Es una ocasión propicia para sanar a través del juego, el entretenimiento y los hobbies que más te apasionan.

07/21 – 08/21

Entrégate a la compañía de tus familiares y estrecha los lazos que te unen a ellos. Si hoy la distancia los separa, no te preocupes; el vínculo seguirá presente de diversas formas. Tu fuerza interior será la clave para superar cualquier ausencia afectiva. Reza por tus ancestros y tu descendencia.

08/22 – 09/22

Este día es ideal para explorar nuevos lugares, dar paseos o visitar a alguien con quien la comunicación siempre resulta interesante. La interacción revitalizará tu vida y pondrá en movimiento tu energía. Las conversaciones significativas liberarán tu mente de pensamientos negativos.

09/23 – 10/22

En este día tu deseo de prosperar se intensificará. Las dificultades económicas podrán superarse cuando decidas aprovechar a fondo tu talento para negociar. Mantente atento a las oportunidades de enriquecerte. Podrías recibir propuestas de trabajo interesantes que beneficien tus finanzas.

10/23 – 11/22

Estarás en condiciones de tomar decisiones que te permitirán crecer y potenciarte. Es posible que recibas propuestas interesantes provenientes de otras tierras, incluso vinculadas con viajes. También podrías plantearte estudiar, al reconocer el conocimiento como un camino de expansión.

11/23 – 12/20

Ciertas situaciones antiguas volverán a tu vida para que las reevalúes y les des un cierre definitivo. Evita repetir viejos errores y libérate de todo aquello que te mantiene anclado al pasado. Así podrás sanar tu alma de emociones y pensamientos que te tiran para abajo.

12/21 – 01/19

Tus relaciones se volverán más interesantes. Pronto llegará el momento de que los demás compartan secretos que habían guardado. Atrévete a liberarte de prejuicios y descubre la conexión que tienes con tus amigos. Esta experiencia ampliará tu mirada y te volverá más humano.

01/20 – 02/18

El reconocimiento tan anhelado finalmente llegará, dándote la sensación de haber alcanzado la cima. Sin embargo, no te conformes: aún queda trabajo perseverante por delante. Con una estrategia astuta y habilidad para desenvolverte en los entramados del poder, alcanzarás tus metas con éxito.

02/19 – 03/20

Este día estará repleto de experiencias estimulantes. La influencia lunar te inspirará a deshacerte de las creencias limitantes que te frenan, permitiéndote crecer, aprender y desplegar plenamente tu vida. Prepárate para emprender ese viaje tan deseado o iniciar proyectos en otra región.