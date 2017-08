Reddit incorpora la opción de vídeos

La empresa está creciendo y evita que necesites utilizar terceros para tus publicaciones

La red social de noticias que funciona por votos para poder subir a los primeros lugares, ahora cuenta con su propia herramienta de vídeos. Hasta el momento era necesario el uso de un tercero, como YouTube, para poder mostrar imágenes de vídeo. El avance de la empresa creada hace 12 años, en el 2005, ha hecho que el portal cada vez sea más independiente.

Una buena noticia llegó para los amantes de los contenidos publicados en Reddit. Ya no se necesita de un portal dedicado a vídeos para poder mostrar estas imágenes en la red de noticias. La empresa innova ofreciendo a sus usuarios la posibilidad de subir los vídeos directamente a la página web.

Subir contenidos a la red de noticias es cada vez más sencillo. En el portal ya no sólo encontrarás la opción de escribir, sino de agregar tus vídeos directamente, sin quitar la opción de subir imágenes que ya se encuentran otros portales. ¿ qué significa esto? Que tus contenidos ahora serán controlados por Reddit directamente, normalmente cuando publicas algo, sin importar la red, cedes algunos de los derechos sobre el material. Ya no habrá derechos compartidos. Tus publicaciones comenzar a pertenece solamente a ti, como autor o dueño del material y a Reddit, como distribuidor del contenido.

Si hasta el momento no has entrado a ver los contenidos de este portal, te recomendamos darle una mirada. Las publicaciones que encontrás allí son redactadas por testigos directos de los hechos y no por periodistas que narran una historia.