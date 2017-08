Esteban de Caso Cerrado, fue expulsado de un hotel por ser gay

El polémico famoso denunció discriminación

Esteban, el creador de la frase viral: “Estúpida, mi pelo idiota”, en el programa Caso Cerrado de Telemundo, denunció ser víctima de discriminación por sus preferencias sexuales, por los administradores de un hotel en Ecuador.

Jay Colindres, nombre real de la celebridad, pidió a sus seguidores una condena unánime por la agresión:

“Indignación total!!! @hotelmarcelius en Guayaquil, Ecuador y sus actos discriminatorios. ‘Por no dañar la imagen del hotel’ Los productores del evento me pusieron en este hotel no por ser el mejor, ni el hotel más fino del área si no por ser céntrico y por su cercanía a los canales de televisión y medios de comunicación a los que me estaré presentando. Es triste saber que este tipo de actos aún estén pasando en pleno 2017. ¡NO PARO DE LLORAR! Es inmensa mi tristeza pero mi amor a este país es más grande”, expresó.

Después del trago amargo, Esteban continuó con sus presentaciones en el país sudamericano, en diferentes espacios de televisión y actuaciones en vivo.

¡Vamos con todo! ❤️ super cute todos!Besitos! 😘 @rtsecuador A post shared by Jay Colindres OFICIAL 💄 (@jaycolindres) on Aug 19, 2017 at 8:53am PDT

Guayaquil!!! Un placer casi casi sesssual ❤️🇪🇨 hasta la próxima!! 😘 @lavistagye #JayColindres A post shared by Jay Colindres OFICIAL 💄 (@jaycolindres) on Aug 20, 2017 at 2:43am PDT

Siempre ligado a la polémica, el guatemalteco fue víctima de las noticias falsas a principios de año, cuando se especuló sobre su muerte.

Vale la pena recordar que Colindres debe su fama a una aparición como panelista en el show de Ana María Polo, durante el capítulo: “Hijo de la Orgía”. Ahí acuñó la frase, que lo convirtió en uno de los memes más famosos de Internet.