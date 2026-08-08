Las seis exigencias de Irán a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán elevó este sábado la presión sobre Estados Unidos al presentar seis condiciones que Washington debería cumplir antes de que Teherán permita nuevamente el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, afirmó que el paso permanecerá cerrado mientras Estados Unidos no modifique su postura frente a Irán.

Entre las exigencias figura el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, el fin de las sanciones económicas y la liberación de los activos iraníes que permanecen congelados.

Teherán también reclama compensaciones por los daños que atribuye a las que denomina “dos guerras impuestas”, una demanda que, según Zolgadr, ya había sido contemplada en el memorando de entendimiento suscrito entre las partes en junio.

La lista incluye además el cese de las amenazas contra Irán, el fin de las operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní y contra sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas alrededor de la República Islámica.

“Estas son las demandas del pueblo iraní”, sostuvo Zolgadr, quien aseguró que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional no dará marcha atrás en sus posiciones, tanto en materia militar como en las negociaciones diplomáticas.

Las condiciones fueron planteadas después de que otros funcionarios iraníes también vincularan la reapertura del estrecho con un eventual acuerdo con Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este sábado que cualquier reapertura dependerá de que Estados Unidos compense las supuestas violaciones del memorando alcanzado en junio. Al mismo tiempo, señaló que Teherán está cerca de llegar a un entendimiento con Omán sobre el marco jurídico y la administración de la navegación en Ormuz, además de la definición de las rutas marítimas que podrán utilizarse.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebí, sostuvo que el paso estratégico solo volverá a abrirse si Washington acepta las condiciones iraníes y deja de intervenir en las negociaciones regionales.

Omán advierte sobre el impacto de los ataques a buques

Omán, que comparte con Irán el control geográfico del estrecho, calificó de “positivas” las conversaciones con Teherán sobre la navegación, aunque advirtió que los ataques contra embarcaciones podrían poner en riesgo el diálogo.

La advertencia llegó después de que Emiratos Árabes Unidos acusara a Irán de atacar un buque cisterna perteneciente a la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi en aguas del estrecho. Teherán no se ha pronunciado sobre esa acusación.

El estrecho de Ormuz constituye una ruta fundamental para el mercado energético internacional. Antes del inicio de la guerra, alrededor del 20 % del petróleo mundial transitaba por esta vía marítima.

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho en medio de los enfrentamientos con Estados Unidos. En respuesta, Washington restableció el bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes, una medida que terminó afectando las negociaciones entre ambos países en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.

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