Christian Nodal le canta a su suegro Pepe Aguilar en su cumpleaños

A veces hay muchas suposiciones sin argumentos sobre la relación entre Christian Nodal y la familia de su pareja, Ángela Aguilar. Sin embargo, recientemente se hizo viral una prueba de que las cosas marchan bastante bien, con la mayoría del círculo, en el cumpleaños de su suegro, Pepe Aguilar, este 7 de agosto.

El cantante de música regional mexicana no solamente asistió y compartió con todos en el cumpleaños de su suegro, sino que se tomó el tiempo para interpretar uno de sus mayores éxitos delante de los invitados.

Pepe Aguilar canta a todo pulmón “Adiós amor”

En un momento donde llegó una agrupación de mariachis en la celebración de los 58 años de Pepe Aguilar, Nodal interpretó su sencillo “Adiós amor” y deleitó con su potente voz.

Lo que hizo este momento aún más especial fue que Pepe demostró que le gusta bastante este tema, tras cantarlo a todo pulmón en la silla donde se encontraba junto a sus tortas de cumpleaños.

Pepe Aguilar celebra los 58 años

En esta celebración, los hijos de Pepe, Leonardo y Ángela, quisieron regalarle un recuerdo a su papá, luego de que también se dedicaron a cantar unas rancheras junto a la agrupación, haciendo de ese momento uno inolvidable para su padre y de satisfacción para Christian Nodal, mientras observaba a Ángela Aguilar cantando.

Familiares se reunieron cerca de la mesa al final para cantarle “Las Mañanitas” a Aguilar, quien estuvo siempre cerca de sus tres pasteles, incluyendo uno de dos pisos, y recibiendo mucho amor, principalmente de parte de sus hijos.

Pepe Aguilar no se quedó atrás

Como buen cantante y en una íntima, pero entretenida fiesta, el veterano Pepe Aguilar también aprovechó el momento para entonar una canción lleno de mucha alegría tras estar rodeado de personas tan queridas para él.

La fiesta de cumpleaños de Pepe Aguilar se tradujo en música, amor, diversión, risas y una gratitud enorme; de acuerdo a lo que expresaban sus rostros. El ausente fue Emiliano Aguilar, quien abiertamente sí tiene algunas diferencias con sus familiares, incluyendo a su padre, y también con Nodal.

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