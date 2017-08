Arnold Schwarzenegger le da una sorpresa a un adolescente enfermo

Una grave enfermedad impide a Logan Decker llevar una vida normal, pero no le impide soñar

Logan Decker es como cualquier otro niño de 15 años. Va a la escuela, juega videojuegos y le encantan los súperhéroes.

Pero a diferencia de sus compañeros, Logan sufre de fibrosis quística, una grave enfermedad que destruye los pulmones y el sistema digestivo. Aunque el joven lidia con esta condición que es potencialmente mortal, esto no le impide soñar e intentar que esos sueños se hagan realidad.

Y uno de sus sueños se ha visto cumplido recientemente. Gracias a la Fundación Make A Wish, conoció a su héroe e ídolo, Arnold Schwarzenegger.

Lo más especial de todo, es que además tendrá las imágenes para recordar tan especial momento. En el video de se puede ver el encuentro entre Logan y Arnold.

El joven muchacho no puede creerlo, pero efectivamente, ¡se trata de su ídolo! Logan parece un poco nervioso, pero no es para menos, está cerca de todo un campeón de culturismo, estrella de la serie de películas de Terminator y ex gobernador de California.

Pero por si no bastara con conocerle, Schwarzenegger tiene una sorpresa preparada para el chico. De repente, a lo lejos aparece un tanque junto con otros vehículos.El rostro de Logan se ilumina de emoción.

Arnold guía al adolescente hasta el tanque y le enseña cómo conducir ese vehículo gigante verte por un camino de tierra. Seguro que esta es una experiencia que ninguno de los dos, ni Logan ni Arnold olvidarán fácimente.

No se necesita mucho para cumplir los sueños de quienes más necesitan un motivo para seguir soñando. Y luchando.