Foto: Roselyn Sánchez presume su pancita de embarazo

Gracias CARAS USA por tan linda portada y entrevista! La entrevista está preciosa! Our family had a blast shooting it! Thank you so much! Ojalá les guste y mi historia y les sirva de inspiración ❤️ #mamaalos44 #ITSABOY!

A post shared by roselyn sanchez (@roselyn_sanchez) on Aug 22, 2017 at 12:11pm PDT