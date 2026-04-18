“Desprecio por seguridad federal”: Nueva York pierde $74 millones por licencias de miles de inmigrantes con documentos vencidos

El gobierno federal está retirando $74 millones de dólares en subvenciones federales para carreteras al estado Nueva York por negarse a cumplir con la exigencia federal de expulsar de las vías a los camioneros inmigrantes con autorizaciones de trabajo vencidas.

El Departamento de Transporte federal advirtió al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de la gobernadora Kathy Hochul, en una contundente carta enviada el jueves, que la persistencia en el incumplimiento podría llevar a Washington a retener otros $147 millones de dólares en subvenciones para la financiación de carreteras.

«Prometí al pueblo estadounidense que exigiría rendición de cuentas a cualquier líder estatal que no lograra mantenerlos a salvo de conductores extranjeros no verificados ni cualificados. Hoy cumplo esa promesa al negarme a financiar las políticas peligrosas y antiamericanas de la gobernadora Hochul», declaró a New York Post en un comunicado el secretario del DOT, Sean Duffy.

«Mi mensaje a los líderes de extrema izquierda de Nueva York es claro: las familias deben tener prioridad en las carreteras estadounidenses». La misiva afirma que el DMV de Nueva York «se niega» a cumplir con las exigencias previas del DOT de revisar miles de licencias de conducir comerciales (CDL) y revocar aquellas pertenecientes a no residentes con autorizaciones de trabajo vencidas.

Reacción de la gobernación de Nueva York

«Estas acusaciones representan un intento infundado de atacar a los estados de tendencia demócrata, ya que —como es de dominio público— Nueva York se limita a acatar las normativas federales al expedir licencias de conducir comerciales; un hecho que incluso la Administración Trump ha reconocido», declaró a The Post Sean Butler, portavoz de Hochul, señalando que la FMCSA no había planteado objeciones al programa de licencias de conducir comerciales (CDL) del estado durante el primer mandato de Trump.

Una pequeña auditoría realizada al DMV el año pasado por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) reveló que, de las aproximadamente 32,000 licencias comerciales de Nueva York en poder de no residentes, la mitad tenía fechas de vencimiento que se extendían, a menudo por varios años, más allá del momento en que habían caducado sus permisos de trabajo.

«La continua negativa de Nueva York a corregir estas deficiencias socava esa misión, y no permitiremos que los fondos federales respalden un sistema que no cumple con la ley», afirmó el administrador de la FMCSA, Derek Barrs.

El personal del DMV de Nueva York admitió ante las autoridades federales que, por norma general, se aprueba a los camioneros un permiso con una vigencia de ocho años de forma predeterminada, incluso si no son ciudadanos estadounidenses y sus permisos de trabajo tienen una duración mucho más breve, según consta en la carta firmada por Barrs.

El estado dejó de expedir licencias a nuevos conductores comerciales no residentes el pasado mes de febrero, tras recibir una orden de la administración federal destinada a endurecer las restricciones. Sin embargo, Nueva York sostiene que no está legalmente obligada a cumplir con las exigencias de las autoridades federales de revisar, con carácter retroactivo, las licencias emitidas anteriormente, tras la imposición a principios de este año de nuevas y más estrictas restricciones por parte del DOT dirigidas a los conductores de camiones no residentes, según se indica en la carta.

«La FMCSA se siente profundamente decepcionada por la negativa del DMV a adoptar las medidas correctivas necesarias estipuladas en la Determinación Preliminar», afirma la misiva. «La retención de fondos federales constituye la consecuencia directa e ineludible de las propias acciones de Nueva York y de su manifiesto desprecio por las normas federales de seguridad».

«Esto da continuidad a un patrón que se ha mantenido durante todo un año, en el que el secretario Duffy amenaza con retener los fondos destinados a garantizar la seguridad de nuestras carreteras, el Metro y demás infraestructuras para los neoyorquinos. Plantaremos cara y, una vez más, saldremos victoriosos», prosiguió el portavoz de Hochul.

En total, desde diciembre de 2025 ocho estados forman parte de la queja del DOT por esta misma causa: California, Pensilvania, Minnesota, Dakota del Sur, Colorado, Washington, Texas y Nueva York.

Esta medida federal de mano dura se produce en medio de una serie de accidentes de gran repercusión pública en los que se han visto involucrados camioneros migrantes, incluido un siniestro ocurrido en Florida el año pasado que dejó un saldo de tres fallecidos. En diciembre Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, fue acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el DOT denunciaron entonces que Yisong es un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que había reprobado el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.

El mismo jueves, en otro episodio de las tensiones entre Trump y Nueva York, el DOT acordó reanudar la financiación de la expansión del Metro en la 2da Avenida de Manhattan después de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) presentara una demanda el mes pasado.