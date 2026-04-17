Qué hacer cuando tu salario ya no alcanza para cubrir tus gastos

El dinero no rinde como antes. No es solo una percepción ante la realidad económica actual. Según el Centro de Investigación Pew, el 63% de los hispanos en Estados Unidos calificó en octubre de 2025 su situación financiera como “regular o mala”.

Entre los factores más importantes de esta percepción es que los salarios de los trabajadores de bajos ingresos cayeron 0.3% en términos reales durante 2025, mientras la inflación repuntó al 4% en marzo de 2026, el nivel más alto desde enero de 2023. Por ello, para millones de familias hispanas, la pregunta ya no es si el dinero alcanza, es qué hacer cuando claramente no alcanza.

El dinero ya no alcanza, los números lo confirman

Antes de plantear soluciones ante esta situación, hay que entender el contexto. El salto de precios del último año, que se agudizó en las semanas más recientes en comestibles, gasolina y renta, no es un problema individual: es una crisis que afecta a la mayoría de los hogares del país.

Según una encuesta de LendingTree publicada en enero de 2026, el 60% de los estadounidenses comenzó el año en la misma situación económica o peor que en 2025. Entre quienes ganan menos de $30,000 al año, un grupo que concentra buena parte de la comunidad hispana, esta percepción llega al 26%.

Lee también: Reapertura del Estrecho de Ormuz desploma el petróleo 10%: ¿cuándo bajará la gasolina en EE.UU.?

Sin embargo, la situación no mejorará próximamente: El economista Mark Hamrick, analista senior de Bankrate, advirtió que “no vamos a ver un salto significativo en el crecimiento salarial en 2026”, mientras que los precios sí continuarán al alza.

El primer paso: saber exactamente cuánto falta

Muchas familias saben que el dinero no es suficiente, pero no saben con precisión cuánto. Esa diferencia importa más de lo que parece.

El ejercicio es simple pero incómodo: anotar todos los gastos reales de los últimos 30 días, no los planeados, sino los que efectivamente se hicieron, y compararlos con el ingreso neto del mes. Esta lista debe contener rubros como: renta, comida, transporte, servicios, deudas y los gastos pequeños que también suman.

Alexa von Tobel, fundadora de Inspired Capital, afirmó que “la mayoría de los presupuestos fracasan porque son demasiado aspiracionales. Los que funcionan son los que están basados en tus patrones de gasto reales”. El número exacto que falta al final del ejercicio es el único punto de partida real para hacer los ajustes necesarios.

Lo que parece un gasto fijo, pero se puede reducir

Aquí está la diferencia entre entender el problema y empezar a resolverlo. Algunos gastos que parecen inamovibles sí tienen margen de reducción:

Seguros: Llamar al proveedor y pedir renegociación. Muchas compañías ofrecen descuentos que no se anuncian públicamente

Llamar al proveedor y pedir renegociación. Muchas compañías ofrecen descuentos que no se anuncian públicamente Teléfono celular: Planes de operadoras como Mint Mobile o Visible cuestan desde $15 al mes, frente a los $70-$90 de los planes regulares

Planes de operadoras como Mint Mobile o Visible cuestan desde $15 al mes, frente a los $70-$90 de los planes regulares Servicios de streaming: El hogar promedio paga por 4.5 plataformas simultáneamente. Reducir a dos genera un ahorro de $30 a $60 mensuales

El hogar promedio paga por 4.5 plataformas simultáneamente. Reducir a dos genera un ahorro de $30 a $60 mensuales Comestibles: Cambiar a tiendas de descuento como Aldi o Lidl puede reducir la cuenta semanal entre un 20% y un 30%, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Un segundo ingreso: ¿cuánto ayuda realmente?

El 39% de los trabajadores empleados en EE.UU. ya tiene alguna fuente de ingreso secundaria, según Side Hustle Nation. El ingreso promedio de esta categoría es de $530 dólares al mes. Esta cantidad no resuelve una crisis seria por sí sola, pero puede cerrar la brecha entre un presupuesto que no cierra y uno que sí.

Las opciones más accesibles para crear un ingreso adicional para la comunidad hispana son:

Servicios locales: limpieza de casas, cuidado de niños o personas mayores, jardinería

limpieza de casas, cuidado de niños o personas mayores, jardinería Entregas: DoorDash, Uber Eats o Amazon Flex, con horarios compatibles con otro empleo

DoorDash, Uber Eats o Amazon Flex, con horarios compatibles con otro empleo Trabajo bilingüe: traducción, asistencia administrativa remota, atención a clientes en español

traducción, asistencia administrativa remota, atención a clientes en español Venta en línea: ropa usada en Facebook Marketplace, artesanías en Etsy

Stacey Kani, fundadora de Metaintro, indicó que “el trabajo basado en habilidades será el principal ingreso secundario para quienes enfrentan inestabilidad laboral” en 2026.

Ayuda gratuita disponible en español: no necesitas enfrentar esto solo

Según la Reserva Federal, solo el 44% de los adultos hispanos en EE.UU. cuenta con un fondo de emergencia suficiente para cubrir tres meses de gastos, en caso de una eventualidad como una emergencia médica o perder el empleo.

Lo que pocos saben es que existen organizaciones que ofrecen orientación financiera gratuita en español:

Operation HOPE — Hispanic Initiatives: asesoría de crédito, coaching financiero bilingüe. Sitio: operationhope.org

asesoría de crédito, coaching financiero bilingüe. Sitio: operationhope.org Hispanic Federation: talleres sobre presupuesto, ahorro y crédito, en español. Sitio: hispanicfederation.org

talleres sobre presupuesto, ahorro y crédito, en español. Sitio: hispanicfederation.org NFCC (National Foundation for Credit Counseling): consejería de deuda certificada. Línea gratuita: 1-800-388-2227

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre finanzas personales para hispanos en EE.UU.

¿Cuántos hispanos enfrentan dificultades financieras en 2026?

El 63% de los latinos calificó su situación financiera como “regular o mala” en octubre de 2025, según Pew Research Center. Solo el 44% tiene ahorros de emergencia suficientes para tres meses.

¿Cuál es la primera acción cuando el sueldo no alcanza?

Medir la diferencia real: anotar todos los gastos de los últimos 30 días y compararlos con el ingreso neto. Sin ese número concreto, cualquier ajuste será a ciegas.

¿Cuánto puede generar un segundo empleo o ingreso secundario?

El promedio nacional es de $530 dólares mensuales, aunque con trabajo bilingüe o servicios especializados el ingreso puede ser mayor.

¿Hay orientación financiera gratuita en español?

Sí. Operation HOPE, la Hispanic Federation y la NFCC ofrecen asesoría de crédito, talleres de presupuesto y coaching financiero sin costo o a muy bajo costo, en español.

Conclusión

El salario que no alcanza no es una falla personal. Es el resultado de años de salarios estancados e inflación que creció más rápido que los ingresos de la mayoría de la gente, una presión que podría agravarse en las próximas semanas si los precios del petróleo afectan los costos de transporte y alimentos, según analistas.

Para la comunidad hispana, que ya enfrenta brechas históricas en ahorro y acceso al crédito, el golpe es más fuerte.

“Antes de que la situación empeore, es posible implementar una serie de medidas para sanear el presupuesto familiar: medir el déficit, reducir lo que parece fijo pero no lo es, buscar un ingreso adicional y aprovechar los recursos gratuitos disponibles.”

El 50% de los latinos encuestados por Pew en 2025 espera que su situación mejore en el próximo año. Esa esperanza es más sólida cuando va acompañada de un plan concreto.

Sigue leyendo:

– Caen las solicitudes de desempleo en abril, pero el mercado laboral débil ya afecta tu salario

– Morir en Estados Unidos puede costar miles y endeudar al 58% de las familias

– Estás gastando más sin darte cuenta y esta es la razón que está afectando tu dinero