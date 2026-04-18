Irán tomó “control estricto” de estrecho de Ormuz a horas de que fuera reabierto

NUEVA YORK – Funcionarios militares en Irán indicaron esta mañana que restablecieron el “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz en respuesta al bloqueo que mantiene Estados Unidos en sus puertos.

El Ejército iraní declaró, mediante un comunicado, que la vía por donde transita diariamente el 20% del petróleo mundial había regresado a su estado anterior.

La República Islámica emplazó a EE.UU. a acabar con el bloqueo si quieren que fluya el tránsito por el estrecho.

Un buque granelero anclado en el estrecho de Ormuz, este sábado. Foto: AP Crédito: AP

The New York Times reseñó que un organismo de vigilancia del tráfico marítimo gestionado por la Marina británica había recibido hoy un reporte de que la Guardia Revolucionaria de Irán había disparado contra un buque cisterna en el estrecho.

La decisión de Irán es una forma de presionar a EE.UU. a poco para que el martes se cumpla el plazo de la tregua de dos semanas entre las partes para tratar de alcanzar un cese al fuego definitivo.

La acción también se dio pocas horas después que el presidente Donald Trump agradeciera a Irán haber reabierto el estrecho de Ormuz.

Este sábado, Trump declaró que Irán no podía chantajear a EE.UU. con el cierre del estrecho.

“(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, afirmó el mandatario durante un evento en la Casa Blanca.

Sigue leyendo: