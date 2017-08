La “diva” Mariah Carey se atrevió a un “topless” a sus 47 años

Muestra sus curvas sin pudor

A lo largo de su carrera, Mariah Carey ha sido conocida por su tendencia a los excesos, que lo mismo le lleva a pasearse por casa con zapatos de tacón y diamantes que a gastarse miles de dólares en peluquería canina o a solicitar que en su camerino haya cachorros y gatitos, quién sabe por qué. Sin embargo, para ella este tipo de comportamiento es algo prácticamente normal, ya que la verdadera diva de su familia siempre ha sido su madre, Patricia, una cantante de ópera.

“Es verdad que yo he tenido mis momentos de diva, y mucha gente no ha sabido cómo reaccionar. Supongo que puedo resultar un poco intensa porque provengo de una verdadera diva: mi madre es cantante de ópera. Y eso es una diva de verdad, una que se formó en Juilliard. Así que cuando alguien me dice que soy una diva, yo le contesto: ‘Cariño, no tienes ni idea de cómo se comporta realmente una diva, tú no has crecido con mi madre'”, ha revelado la artista en una entrevista a la revista Paper, en cuya portada aparece además posando desnuda.

Pero no hay que confundir las declaraciones de Mariah con cierto resentimiento hacia su progenitora, ya que valora enormemente el referente de autoestima y confianza en una misma que le ha proporcionado a lo largo de su vida.

“Lo digo como el mayor de los cumplidos, porque yo no sería la persona que soy ahora si no hubiese vivido todo eso. Así que cuando hablo de una manera… peculiar, o digo mucho ‘cariño’, es porque estoy canalizando a mi madre. No es que ella utilice la palabra ‘cariño’ todo el tiempo, más bien es como si -sin darme cuenta- hablara como ella. Y no lo hago como una falta de respeto o para burlarme, sencillamente lo hago sin darme cuenta, ¡y no sé por qué! No puedo evitarlo”, matiza.

#VivaLasPaper A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Aug 21, 2017 at 9:11am PDT

A pesar de su propia fama y de la alta consideración en que tiene a su propio talento, la cantante también admira enormemente a otros artistas.

“Claro que hay gente a la que admiro y que hace que me ponga nerviosa cuando la veo. La última vez que vi a Prince, él vino a visitarme a mi camerino. Había comentado justo antes que quería ir a verle para saludarle porque nos conocíamos de antes. Mantuvimos muchas conversaciones interesantes, y me ayudó en algunos momentos difíciles para mí. No quiero sonar deprimente, pero recuerdo que estaba hablando con él y de repente miré a mi alrededor y me di cuenta que todo el mundo se había quedado de piedra porque no se podían creer que él estuviera allí. Y les entiendo. Yo siempre me quedaba algo sorprendida cuando me encontraba con Michael Jackson”.