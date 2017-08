Exdirector de primaria amenazó a padres y tutores con echarles “La Migra”, alega demanda

MALDEF presentó una querella contra Distrito Escolar Unificado de Pasadena

Una madre de familia y una tutora de estudiantes en una escuela primaria de Pasadena demandaron a funcionarios del distrito escolar de esa ciudad alegando que el exdirector de la escuela amenazó con reportarlas a las autoridades de inmigración hace dos años en ocasiones separadas.

La demanda, presentada el martes en nombre de las demandantes por el Fondo Mexicano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), también alega que después de que una demandante se quejó con el Distrito Escolar, el caso fue entregado al mismo director. La demanda no fue resuelta, reclama la misma.

El exdirector de la primaria Madison, Juan Ruelas, y otros empleados y funcionarios del Distrito son nombrados en la demanda. Una portavoz del Distrito Escolar Unificado de Pasadena (PUSD) declinó hacer comentarios sobre el caso, diciendo que aún no había recibido la demanda.

Ruelas tomó otra posición dentro del Distrito este año, después de otras controversias en la escuela, incluyendo alegatos que dirigió un esquema de mentiras para mejorar las calificaciones de los estudiantes y que le gritó a un maestro, quien se quejó con las autoridades de relaciones humanas del Distrito.

Los incidentes descritos en la demanda supuestamente ocurrieron alrededor de fines de agosto de 2015. Según la demanda, Eva Del Río, tutora de un estudiante, estaba tratando de dejar al niño que cuida en una entrada de la primaria Madison.

“Cuando ella llamó a la puerta de entrada cerrada, el acusado Ruelas abrió y amenazó a la demandante Del Rio de que la reportaría a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas [ICE] si golpeaba de nuevo la puerta de entrada”, lee la querella.

Del Rio, quien cuida al niño, dijo que había otros padres allí cuando llegó a la escuela ese día, quienes dijeron que estaban molestos porque también habían sido amenazados.

“Él dijo que nos iba a echar a inmigración—¿Te imaginas cómo se siente eso?”, dijo Del Rio, en entrevista por teléfono. “La gente estaba llorando, me sentía mal, yo tengo papeles, pero me sentí mal, me sentí humillada”.

Del Río dijo que es una residente legal de Estados Unidos y que ha vivido en el país por muchos años.

La demanda también describe un incidente separado en el que una “demandante Jane Doe (no identificada)” se reunió con el exdirector para quejarse de una regla durante el almuerzo escolar. Ella dijo que planeó presentar una queja con el Distrito si su preocupación no era atendida.

“En respuesta, el demandado Ruelas amenazó con enviar ICE a la primaria Madison si la demandante Jane Doe presentaba una queja contra él con el PUSD, se rió de ella, y luego se alejó”, dice la demanda.

La demandante presentó una queja formal al Distrito alegando “discriminación basada en la raza”, de acuerdo con la querella, pero posteriormente fue informada por carta que su queja “no estaba dentro del alcance de los Procedimientos de Quejas Uniformes” y que había sido referida a Ruelas.

“El debido proceso, en cualquier circunstancia, debe dirigir a que no pongas la decisión en manos de la persona que es el blanco de la queja”, dijo Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF.

Durante una reunión posterior con Ruelas y otro empleado del Distrito, la demandante alega que el empleado afirmó a la demandante que Ruelas no había hecho amenazas relacionadas con inmigración y que “el acusado Ruelas podría tomar acción” contra ella, lee la querella