Por esta razón Ariana Grande canceló uno de sus conciertos

La cantante se iba a presentar en Vietnam, en el escenario del Quan Khu 7 Stadium

Ariana Grande anunció que el concierto que iba a ofrecer este miércoles por la noche en Vietnam, en el escenario del Quan Khu 7 Stadium, ha sido cancelado.

La cantante, de 24 años, dio a conocer a través de Instagram que no podrá presentarse debido a problemas de salud.

“Mis bebés en Vietnam, me disculpo desde el fondo de mi corazón pero realmente estoy lidiando con algunos problemas de salud en este momento. Yo vine aquí a Vietnam muy emocionada por el concierto, pero mi docotr no me permite presentarme para ustedes esta noche.

“Lo siento tanto. No hay nada que odie más que hacer esto pero les prometo presentarme para ustedes en el futuro. Los amo y gracias por entender“, dice en el mensaje, escrito en fondo negro, en Instagram Stories.

La cancelación se da tres meses después de que 23 personas murieran y otras 59 resultaran heridas, en un atentado en Mánchester, al final del concierto de Grande.

La intérprete de “Dangerous Woman” pospuso algunas fechas de su tour homónimo mas continuó valientemente.

Si Ariana Grande se recupera a tiempo, su próximo concierto sería este sábado en China, antes de que parta a Nueva Zelanda y Australia en septiembre.