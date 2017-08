Cristian Zuárez insinúa que puede regresar con Laura Bozzo

"Me toca a mí ser el desgraciado, pero no tengo la culpa"

Con su anillo de compromiso en la mano, Cristian Zuárez participó de un evento en Miami en donde aseguró que nada esta dicho todavía en su relación con Laura Bozzo, insinuó que podrían volver y hasta negó rotundamente haber sido infiel.

Javier Ceriani, bajo la producción de Daniel Casal, entrevistó en exclusiva a Zuárez para su multimedia Feedlatino en la presentación de un producto cuya imagen en la doctora Ana María Polo. El ex de Laura Bozzo dijo que esta no era la primera vez que tenía una ruptura con Laura, y que él no estaba dispuesto a tirar a la basura 17 años de amor. Que quiere y adora a la presentadora peruana, y que entre ellos no había todavía un final escrito.

Ante la pregunta sobre la infidelidad que habría terminado con la relación, Cristian le dijo a Ceriani que no hubo tal, que Adriana Amiel, a quien se acusa como la amante de Zuárez, es una amiga y hasta socia, ya que juntos están haciendo una gira con un exbailarín de Michael Jackson.

Al preguntarle sobre el anillo que tenía y sobre qué había de cierto en que se había casado con otra, el músico argentino mostró que era una alianza que tenía grabada el nombre de Laura y hasta en tono de broma aseguró que ya Bozzo había vendido los nueve anillos de compromiso que él le dio.

Recordemos que hace unas semanas Laura Bozzo confirmó que se había separado de Cristian Zuárez después de 17 años de pareja. Los supuestos motivos habrían sido una infidelidad del cantante.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: