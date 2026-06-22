Republicano Tom Kean Jr. regresará al Congreso tras meses de ausencia por motivos de salud

El representante republicano por Nueva Jersey, Tom Kean Jr., retomará sus actividades presenciales en el Congreso el próximo 30 de junio, luego de permanecer alejado de Washington durante más de tres meses debido a un problema de salud que no ha sido detallado públicamente.

La fecha de regreso fue confirmada por Harrison Neely, portavoz del legislador, quien aseguró que Kean está listo para reincorporarse a sus funciones habituales, informó CBS News.

“El congresista Kean está ansioso por regresar al trabajo presencial el 30 de junio y retomar su agenda completa”, señaló Neely.

La ausencia de Kean ha generado interrogantes en el Capitolio, ya que el legislador no ha participado en votaciones desde el 5 de marzo. Su paradero no se reveló durante semanas y recién a finales de abril explicó que estaba atendiendo un “asunto médico personal”.

A comienzos de junio, el congresista indicó que planeaba volver a Washington en cuestión de semanas y prometió ofrecer más detalles sobre su condición una vez estuviera de regreso.

“En este momento estoy centrado en mi recuperación y, siguiendo el consejo de los profesionales sanitarios, pasaré del trabajo virtual al trabajo presencial en cuestión de semanas. En ese momento seré totalmente transparente en cuanto a la naturaleza de mi estado de salud”, expresó en un comunicado difundido por su campaña el pasado 2 de junio.

La declaración la emitieron pocas horas antes del cierre de las elecciones primarias republicanas en Nueva Jersey, en las que Kean se presentó sin oposición para buscar la reelección de su escaño. De acuerdo con CBS News, durante su ausencia el congresista se perdió más de 130 votaciones en la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, confirmó este mes que había conversado recientemente con Kean y que conocía la situación médica que atraviesa, aunque evitó ofrecer detalles. Se limitó a señalar que el problema de salud del legislador “no es muy común”, pero aseguró que no reviste una gravedad mayor.

Sigue leyendo:

• Congresista Tom Kean Jr. lleva semanas ausente por misterioso “problema de salud”: preocupación en NJ y DC

• “Combatir fuego con fuego”: NJ considera unirse a ola de reformas de mapas electorales en EE.UU.

• ¿Quiénes ganaron las primarias para el Congreso en Nueva Jersey?