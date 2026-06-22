Algunos jubilados podrían recibir más de $1,000 extra al mes gracias a estos cambios en el Seguro Social

Millones de beneficiarios del Seguro Social podrían recibir pagos mensuales más altos gracias a la eliminación de dos reglas que durante décadas redujeron los beneficios de ciertos trabajadores del sector público y de sus familias.

El cambio se produjo tras la aprobación de la Ley de Equidad del Seguro Social (Social Security Fairness Act), firmada por el entonces presidente Joe Biden en enero de 2025.

La medida eliminó dos restricciones que afectaban principalmente a maestros, policías, bomberos y otros empleados estatales y locales que reciben pensiones públicas.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), aproximadamente el 28% de los empleados públicos estatales y locales estaban sujetos a estas limitaciones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que alrededor de 2.5 millones de beneficiarios se verán favorecidos por la reforma.

Uno de los grupos más beneficiados es el de viudos, viudas y personas divorciadas que reciben beneficios basados en el historial laboral de su cónyuge o ex cónyuge. La cantidad que pueden recibir depende de la edad en que solicitan el beneficio.

De acuerdo con la SSA, una persona puede recibir más del 71.5% del beneficio de su cónyuge a los 61 años, más del 80% a los 63 años, más del 90% a los 65 años y hasta el 100% al alcanzar la edad plena de jubilación, que actualmente oscila entre los 66 y 67 años.

Antes de la nueva ley, esos pagos podían verse reducidos por dos disposiciones conocidas como la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP) y la Compensación por Pensión Gubernamental (GPO).

La WEP disminuía los beneficios del Seguro Social para algunas personas que también recibían una pensión de un empleo gubernamental no cubierto por el programa.

Por su parte, la GPO reducía los beneficios para cónyuges y sobrevivientes que recibían simultáneamente una pensión pública.

Con la eliminación de ambas reglas, la Administración del Seguro Social estima que algunas personas podrían recibir más de $1,000 adicionales cada mes, aunque la cifra exacta dependerá de cada caso.

“La cantidad en que los beneficios mensuales pueden cambiar puede variar considerablemente”, señaló la Administración del Seguro Social.

“Dependiendo de factores como el tipo de beneficio del Seguro Social que recibe la persona y el monto de su pensión”, añadió.

La Asociación Nacional de Educación (NEA), el sindicato más grande de Estados Unidos, indicó que sus miembros podrían recibir un aumento promedio de $360 al mes gracias a la derogación de estas restricciones.

Por su parte, la Asociación Internacional de Bomberos (IAFF) señaló que algunos de sus afiliados podrían ver incrementos de hasta $587 mensuales.

Las personas que deseen conocer si califican para un aumento pueden comunicarse con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 para verificar su elegibilidad y obtener una estimación de sus beneficios.

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