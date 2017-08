Descubre las series que te llevarán a una maratón de héroes

Cifras revelan que así no seas amante de las historias de héroes seguramente estas marcarán la diferencia

La empresa de películas reveló que muchos de los usuarios que creían no ser simpatizantes del género de cómics, resultaron atrapados por las cuatro series que te mostraremos a continuación.

¿Quisieras intentar una maratón de películas o series de superhéroes? Haz la prueba, esto sólo te dará la posibilidad de ampliar tus gustos en el séptimo arte. Conoce qué títulos pueden ser un buen inicio para tu etapa exploratoria.

Daredevil

Una serie basada en los sentidos. Un superhéroe que a pesar de ser ciego logra combartir el mal siguiendo sus instintos. Según señala Netflix, en ocasiones esta serie es sugerida para los seguidores de shows como House of Cards, Bloodline, Breaking Bad, The Walk in Dead y Orange is the New Black. La razón es muy sencilla, la temática está alineada en el punto en el que la lealtad es respetada o violada. ¿Hasta donde la lealtad lleva hacer el bien o el mal?

Jessica Jones

Una serie basada en la inteligencia de Una mujer interesante y arriesgada. Este show está clasificado como una de las series de humor inteligente. Recomendada para amantes de Friends, Master of None, Orange is the New Black y Narcos.

No hay necesidad de que seas un feminista para que entres a la maratón de Jessica Jones. La historia te atrapa en medio de la acción y un poco de humor.

Luke Cage

¿Te gusta la verdad, la tecnología y encontrar el lado oscuro de la sociedad? Seguramente disfrutarás de esta serie. Si te has sentido identificado con shows como Narcos, Time, Stranger Things y Amanda Knox, puede que quieras dejarte conquistar por este superhéroe.

Iron First

Madurar, crecer, enfrentarse al mundo real es algo que se ha convertido en un tema continuo. Encuentra en esta nueva serie una historia que te puede cautivar. Si te sentiste identificado con shows como Love, Shameless y 13 Reasons Why, sin duda querrás darle una mirada a Iron First.

Netflix te sugiere series según tu gusto de historias. Date la oportunidad de conocer nuevos géneros.