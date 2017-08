Patrones matrimoniales de los hispanos en EEUU

Nuevo estudio señala que los nacidos en el país tienden a casarse con personas de otras etnias, mientras que los provenientes del exterior tienden a hacerlo entre ellos mismos

Los hispanos nacidos en Estados Unidos a menudo se casan con personas de otras culturas, mientras que la gran mayoría que los que emigran de algún país de habla hispana tienden a casarse entre su mismo grupo, asegura una nueva investigación.

El estudio, Divergent Pathways to Assimilation? Local Marriage Markets and Intermarriage among U.S. Hispanics (“¿Caminos divergentes a la asimilación? Mercados matrimoniales locales y matrimonios entre hispanos de Estados Unidos”), se llevó a cabo con el objetivo de comprender mejor los cambios en la población hispana de Estados Unidos, al comparar los patrones matrimoniales de los hispanos nacidos en este país con los que llegan.

Usando los datos de las rondas anuales de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de Estados Unidos, de los años 2009 al 2014, un grupo de investigadores —liderado por el profesor de sociología Zhenchao Qian, del Centro de Estudios y Capacitación de la Universidad de Brown— se centró en las personas que se habían casado en el año anterior y vivían en 98 áreas metropolitanas del país con una población de 100,000 o más personas, para estudiar las tendencias de la selección de pareja y cómo factores como la educación, los ingresos y la diversidad en los vecindarios podrían influir en ellos.

Tras el análisis, el estudio publicado a principios de este mes en la revista Journal of Marriage and Family, encontró estos puntos clave:

Más del 60% de los hispanos incluidos en la muestra se identificaron como blancos. Solo el 2% se identificó como negro y muchos de piel más oscura informaron pertenecer a una “otra” raza o a varios grupos raciales.

El matrimonio interracial es común entre los hispanos nacidos en Estados Unidos. El 35% se caso con alguien no hispano. Alrededor del 12% de los hispanos inmigrantes y el 15% de los nacidos en Estados Unidos se casaron con una persona hispana nacida fuera de este país.

Los hispanos nacidos en el extranjero son mucho menos propensos a casarse con un no hispano. Más de la mitad de los hispanos nacidos en el extranjero tienen un cónyuge hispano nacido en el extranjero, lo que indica que el grupo de posibles parejas es menor para los hispanos inmigrantes.

Otro 17% de los hispanos nacidos en el extranjero y el 13% de las hispanas nacidas igualmente fuera del país se casaron con hispanos nacidos en Estados Unidos.

Los hombres hispanos con niveles de educación más altos tenían más probabilidades de casarse con personas de su misma etnia y aquellos que habían concluido la educación universitaria tenían más de siete veces más probabilidades de casarse con una persona blanca no hispana que con un hispano sin educación secundaria.

Cuanto mayor es la diferencia en los ingresos medianos entre los hispanos y los blancos no hispanos en una comunidad determinada, es más probable que los hombres hispanos se casen con mujeres hispanas.

Las mujeres hispanas que se casaron en edades más avanzadas fueron mucho más propensas a casarse con uno de su misma etnia. Mientras que las mujeres hispanas con empleos tenían más probabilidades de casarse con un no hispano.

Los solteros del país

Por otro lado, una reciente encuesta realizada por el Censo de Estados Unidos con motivo del festejo de la Semana Nacional de los Solteros en el país, a celebrarse del 17 al 23 del próximo septiembre, señala que muchos estadounidenses no casados no se identifican con la palabra “single” (soltero), debido a que pueden ser padres, tienen una pareja o son viudos.

La encuesta además arrojó los siguientes datos: