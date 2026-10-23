El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 23 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 23 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Hoy te interesarás por los temas metafísicos. Por otro lado, aflorarán tus sentimientos más compasivos y sentirás deseos de brindar tu ayuda a las personas que te rodean. Será un buen momento para purificar pensamientos e intenciones en el manantial de la espiritualidad.

04/20 – 05/20

Tu vida social se multiplicará y disfrutarás de salidas, eventos y actividades grupales donde surgirán toda clase de oportunidades para vincularte. Estarás envuelto en una vibración amigable y solidaria. Disolverás barreras gracias a que te conectarás con seres muy sensibles e imaginativos.

05/21 – 06/20

Brillarás en tu actividad y obtendrás el reconocimiento de tu entorno profesional. Sentirás satisfacción porque, al realizar tu labor, podrás cumplir con las expectativas de desenvolvimiento puestas en ti. Personas influyentes aparecerán en tu vida, contagiándote su prestigio y popularidad.

06/21 – 07/20

Este jueves será muy favorable para que amplíes tus horizontes culturales. Te plantearás como opción realizar algún tipo de formación con el fin de crecer y evolucionar. Confía en tu sexto sentido a la hora de resolver trámites de inmigración o asuntos legales.

07/21 – 08/21

Recibirás herencias, regalos e ingresos extras de manos de otras personas. Busca asesoramiento financiero para saber dónde invertir tu dinero. Es posible también que te llegue alguna información secreta y que tengas que mantener reserva sobre algunos asuntos.

08/22 – 09/22

Ahora tu actitud será más condescendiente que en otras ocasiones, así que, si tienes un desencuentro con alguna persona o existen desavenencias en alguna sociedad, será un buen momento para zanjarlas. Sentirás atracción por alguien que conocerás “en medio de la multitud”.

09/23 – 10/22

Incorpora a tu rutina la práctica de ejercicio y restaura tus energías tomando clases de baile o haciendo natación. Dedícate también a ordenar tu casa o lugar de trabajo. Podrías invertir en aceites esenciales terapéuticos para que tus ambientes cotidianos se vuelvan más saludables.

10/23 – 11/22

Los cuerpos celestes te harán rejuvenecer, divertirte y jugar con la inocencia de un niño. Se dará la ocasión ideal para quitarte el miedo a la vulnerabilidad y mostrarle a esa persona que tanto te interesa quién eres. Hoy quiero que te des permiso para ser feliz.

11/23 – 12/20

El tránsito lunar te permitirá disfrutar de momentos muy emocionantes en el ámbito del hogar. Será un buen momento para hospedar a seres queridos y darles la bienvenida a nuevos miembros de la familia. Además, te emocionarás al evocar recuerdos de la infancia.

12/21 – 01/19

Tendrás encuentros que despertarán tu interés y te llevarán a compartir experiencias que normalmente reservas para ti. Te resultará más fácil expresar tus sentimientos. Además, tus amigos podrán ayudarte a profundizar en ciertos temas y descubrir otras maneras de comprenderlos.

01/20 – 02/18

En lo que respecta a tu economía, comenzarás a cosechar los frutos de lo que sembraste últimamente. Gracias a tu energía positiva, recibirás beneficios en el plano material y administrarás mayores sumas de dinero. Compartirás tu prosperidad con seres menos favorecidos.

02/19 – 03/20

Los pensamientos oscuros serán tu principal trampa a la hora de abrirte caminos, así que quita de tu mente la idea de que algo malo puede pasar. Recuerda que cada experiencia trae un aprendizaje, anímate a pedirle más a la vida y deja que tu sexto sentido te guíe.