Taylor Swift rompe récord en YouTube con su nuevo video

En 24 horas, "Look what you made me do" superó en reproducciones a quien era el rey de esta plataforma, Psy, el creador de "Gangnam Style"

El Diario NY en Facebook Sigue aen Facebook

Taylor sigue demostrando que sabe cómo triunfar en la industria.

Compartir